La chiesa di San Gaetano monumento nazionale, un convegno promosso dal centro studi Barletta in Rosa

Ventinove Marzo 2025, Chiesa di San Gaetano, pomeriggio di particolare intensità culturale, fortemente voluto da Don Fabio Daddato, parroco di San Giacomo e rettore delle chiese di San Gaetano e San Giovanni di Dio. Evento culturale realizzato in collaborazione tra Centro studi "Barletta in Rosa A.P.S." e C.T.G. Leontine di Barletta.Ospite tanto atteso il prof. Ruggiero Doronzo, docente all'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro". Laurea magistrale in Storia dell'Arte moderna presso UNIBA e in Scienze religiose; Dottore di ricerca in Scienze filologiche, letterarie, storiche e artistiche.È cultore della materia di Storia dell'Arte regionale e socio ordinario della Società di Storia Patria per la Puglia e del Centro di ricerche di Storia religiosa in Puglia.Introduce la lectio la prof.ssa Mariagrazia Vitobello Presidente del Centro Studi "Barletta in Rosa A.P.S.": "il tepore della primavera tarda a raggiungerci ma la bellezza di certi eventi scalda gli animi e predispone all'ascolto e all'accoglienza.Nella chiesa di San Gaetano il Centro Studi "Barletta in Rosa A.P.S." ha lasciato il cuore già un anno fa, quando danzatori e danzatrici, davanti ad un pubblico entusiasta, avevano restituito la chiesa alla città in una veste particolarmente suggestiva.Dopo un anno di preparazione, stasera la lectio del prof. Ruggiero Doronzo suggella il rapporto di stretta collaborazione con San Gaetano e inaugura l'avvio di un progetto di studio che ci porterà a scoprire la storia della nostra città e a valorizzare San Gaetano, riconosciuta monumento nazionale. Riconoscimento che spettava per diritto storico, umano, religioso a questa chiesa.Al centro della lectio, lo studio dei documenti sulla chiesa fino alla sua costruzione, l'intervento di Domenico Magarelli e l'arrivo dei Teatini a Barletta; il pubblico ha ascoltato con attenzione magistrale.Il nostro Sindaco dott. Cosimo Damiano Cannito, dopo il suo indirizzo di saluto in cui ha informato in modo accorato i cittadini dei prossimi importanti appuntamenti culturali, è rimasto ad ascoltare tutta la conferenza.In apertura i saluti di Don Fabio con il plauso all'opera certosina dell'Arciconfraternita della Santissima Trinità in occasione dei 25 anni dalla fondazione. Di spessore l'intervento dell'avv. Antonella Edvige Larosa, Presidente del C.T.G. Leontine di Barletta che ha rimarcato la necessità di fare rete tra le associazioni culturali, al fine di preparare i cittadini alla conoscenza del patrimonio della nostra Barletta.