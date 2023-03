La barlettana Rosa Cascella eletta nella direzione nazionale del PD

Si è svolta oggi a Roma la prima seduta della nuova Assemblea nazionale del: oltre all'ufficializzazione di Elly Schlein nel ruolo di segretaria del partito, è stata approvata la nuova direzione nazionale, nella quale entra anche la barlettana«Sono stata eletta nella Direzione Nazionale del mio partito, il PD - scrive Cascella - È per me una grande gioia, un grande onore e una grande responsabilità. Credo di poterlo considerare soprattutto un segno di riconoscimento alla mia lunga militanza nel partito, sin dalla sua fondazione. Le sfide che il PD deve affrontare sono tante e difficili. Con Elly Schlein segretaria, prima donna al vertice del partito, si apre una stagione nuova nel PD: una stagione che, grazie alla iniezione di novità, alla spinta sui diritti di Elly, ha già riattivato entusiasmi che sembravano sopiti nel popolo progressista. Oggi viene eletto Presidente Stefano Bonaccini, una vita nel partito e nelle istituzioni locali, alla guida una regione simbolo come l'Emilia Romagna. E diventa vicepresidente la nostra, nostra davvero perché pugliese, Loredana Capone: una figura simbolo del centrosinistra e della primavera pugliesi. Ringrazio tutti coloro che in questi anni hanno creduto in me e tutta la grande comunità del Partito Democratico, da Barletta, attraverso la BAT e la Puglia, fino ai vertici nazionali. Buon lavoro a tutti noi».