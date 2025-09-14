Foto incontro UNCI Comandante G F
L'Unci Bat ha incontrato il comandante provinciale della Guardia di Finanza

Barletta - domenica 14 settembre 2025 11.42
Nel pomeriggio del 12 settembre scorso l'U.N.C.I. Unione Nazionale Cavalieri d'Italia Sezione provinciale Barletta Andria Trani "Grande Ufficiale Pietro Paolo Mennea" ha avuto il piacere e l'onore di incontrare il neo Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Barletta Andria Trani, il Colonnello Andrea Di Cagno.

L'incontro ha fornito l'opportunità al Presidente provinciale U.N.C.I. Cav. Michele Grimaldi, accompagnato nell'occasione dal Vicepresidente Comm. Vito Dibitonto e dal Tesoriere Cav. Carlo Zanada, di augurare innanzitutto al colonnello Di Cagno il benvenuto e poi di illustrargli le attività svolte dall'Associazione sul territorio provinciale, nei vari campi del sociale.

L'impegno nel sociale della Sezione Provinciale dell'Unione Nazionale Cavalieri d'Italia Barletta Andria Trani, in questo primissimo scorcio di attività sul territorio, si è concretizzato in aiuti concreti alle Associazioni e Comunità provinciali, organizzando importanti iniziative che è stato possibile sostenere grazie all'aiuto di aziende e privati che hanno supportato concretamente l'UNCI. Chi, come i componenti dell'Associazione è, per diversi motivi, a contatto stretto con la sofferenza, non rimane indifferente alle difficoltà di coloro i quali, a causa dell'emergenza economica, non ha più modo di dar da mangiare alla propria famiglia. Ecco perché l'UNCI non ha fatto mancare il suo contributo, dimostrando di essere pronta nell'aiutare chi si trova a vivere in uno stato di necessità e di bisogno. Questo particolare contesto storico mette tutti di fronte ad una sfida: ossia convertire i momenti di difficoltà in una grande opportunità di rilancio per l'associazionismo, in quanto ci troviamo, oggi più che mai, a dover salvaguardare tutto ciò che di valido è stato prodotto in questi anni.

Il Cav. Grimaldi ha poi affermato che le attività della Associazione di Insigniti O.M.R.I., nei primi sei anni di vita, non si è limitata al sociale ma ha rivolto il proprio interesse anche al settore della Cultura. L'ultima delle importanti "operazioni" nel mondo culturale è stata la mostra documentaria "21 Madri Costituenti. Il giorno che le Donne si presero la Storia" organizzata in collaborazione con il Comune di Canosa di Puglia e il FIOF, che ha ricevuto importanti riconoscimenti per il tema e l'allestimento, con un riscontro veramente notevole da parte dei numerosi visitatori.

Il colonnello Di Cagno ringraziando il Presidente provinciale per il cortese incontro, ha espresso apprezzamento per le attività che l'U.N.C.I. svolge sul territorio provinciale ed ha tenuto a sottolineare come le Associazioni abbiano sempre positivamente inciso non soltanto nel modo di affrontare i problemi concreti del territorio ma anche nel creare quel clima positivo e costruttivo in cui tutti, Istituzioni Civili e Religiose, Forze dell'Ordine e Cittadini, si sono riconosciuti come parte attiva, importante e significativa di un progetto più vasto di ricostruzione morale e civile delle nostre Comunità.

