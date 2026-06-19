"L'Assoraider - associazione scoutistica" di Barletta partecipa al Family Day INPS Bat
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"L'Assoraider - associazione scoutistica" di Barletta partecipa al Family Day INPS Bat

Le porte dell’Istituto si sono aperte per la prima volta ai figli dei dipendenti e tra questi alcuni ragazzi dell’Associazione scoutistica

Barletta - venerdì 19 giugno 2026 11.31 Comunicato Stampa
Ieri, 18 giugno, l'Assoraider Associazione scoutistica di Barletta, ha partecipato in partnership all'evento del Family Day INPS Bat. Le porte dell'Istituto si sono aperte per la prima volta ai figli dei dipendenti e tra questi alcuni ragazzi dell'Associazione scoutistica i quali in divisa, insieme ad una piccola rappresentanza hanno accolto i bambini all'ingresso con i loro genitori dipendenti.
L'iniziativa consisteva nell'apertura simultanea, per l'intera mattinata, di tutte le strutture INPS, centrali e locali, ai figli dei dipendenti: i bambini e i ragazzi dopo aver ricevuto il badge dal Direttore hanno trascorso del tempo nell'ambiente di lavoro del genitore, impegnandosi in diverse attività di intrattenimento educativo e di promozione della conoscenza dei valori della previdenza e del sistema di welfare.

Quindi anche le sedi INPS della Puglia, compresa quella Provinciale di Andria Diretta dal Dott. Balzano, hanno accolto le famiglie dei propri dipendenti con iniziative ludico-didattiche e formative, organizzate interamente dai giovani scout delle compagnie Rio e Ikigai, per un momento di inclusione e di partecipazione in un contesto orientato alla socialità e alla valorizzazione della legalità e del confronto intergenerazionale.

L'iniziativa è stata colta con entusiasmo dall'Assoraider sempre attenti a tematiche sociali rafforzare il legame dell'Istituto con la propria comunità, ponendo al centro la famiglia come pilastro di coesione sociale, solidarietà intergenerazionale e motore pulsante dello sviluppo e del benessere della società, valori interamente condivisi dai giovani dell'Assoraider. "La Rio e l'Ikigai hanno intrattenuto i bambini partecipanti con attività manuali e giochi rendendo l ambiente di lavoro dei propri genitori a loro più familiare."

La partecipazione delle famiglie ha rappresentato un'occasione per avvicinare le nuove generazioni al mondo delle istituzioni attraverso la praticità scoutistica e per mostrare da vicino il lavoro svolto quotidianamente dall'INPS a sostegno dei cittadini. La Rio è l'Ikigai attraverso attività pensate per diverse fasce d'età, hanno contribuito a rendere l'iniziativa del Family Day inps un momento importante avvicinando i figli al mondo del lavoro dei propri genitori, rafforzando così il legame familiare ma anche a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e la conoscenza dei principi che stanno alla base del sistema di protezione sociale italiano.
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