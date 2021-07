L'artista barlettano contemporaneo Borgiac colpisce ancora con il potere dell'arte

2 foto Borgiac

Borgiac torna a colpire a suon di pennellate che abbelliscono la nostra città. Questa volta tocca al sottovia di Via Vittorio Veneto. Le colonne sono state decorate dal celeste a rappresentare il mare, abitato da calamari, squali, coralli e bollicine. Un'idea suggerita all'artista da Bar.S.A. S.p.A. che ne sostiene anche tutte le economie.come la ragazza dipinta nel centro storico i cui capelli sono i rami di un albero ricolmo di fiori, la rosa per la festa della mamma, i diversi murales d'ispirazione al pittore Barlettano De Nittis. Questo è accompagnato da un altro murales significativo per la città: quello in ricordo di Pietro Mennea.Borgiac sembra collocarsi proprio in questa visione: un De Nittis di strada, tra classicità e originalità. Sono moltissimi gli utenti che sui social hanno mostrato il loro affetto per l'artista e la gratitudine per l'impegno nel cercare attraverso l'arte di far vivere la città di Barletta. Anche Giacomo pubblica le foto della sua opera sui canali social.