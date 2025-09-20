L’Ambulatorio Popolare inaugura l’automobile dell’Unità di Strada come simbolo di solidarietà, accoglienza e pace

Sabato 20 settembre, alle ore 18.30, davanti alla sede dell'Ambulatorio Popolare di Barletta, in Piazza Plebiscito 49, si terrà la cerimonia di inaugurazione ufficiale della Volkswagen Touran in dotazione all'Unità di Strada. L'acquisto del veicolo è stato possibile grazie al contributo derivante dall'8 per mille alla Chiesa Valdese: un sostegno concreto che oggi si traduce in un mezzo fondamentale per le attività settimanali dell'Unità di Strada, impegnata ogni lunedì sera nel portare viveri, indumenti e coperte a chi vive in condizioni di fragilità estrema.Accanto agli aiuti materiali, l'Unità di Strada offre soprattutto un sostegno umano e morale, fatto di ascolto, accoglienza e rispetto. Persone provenienti da culture, lingue e religioni diverse trovano così non solo beni di prima necessità, ma soprattutto un riconoscimento della loro dignità e del loro valore.Per questo, la cerimonia di inaugurazione non sarà soltanto un momento celebrativo, ma un vero incontro tra fedi e comunità differenti, unite dal valore universale della solidarietà.Alla cerimonia interverranno:• don Vito Carpentiere, parroco della chiesa di Santa Lucia;• Vittorio De Palo, pastore della Chiesa evangelica valdese di Corato-Bari e della Chiesa evangelica battista di Barletta;• Badr Fakouri, sindacalista e mediatore culturale, in rappresentanza della comunità islamica;• Mohammed Afaneh, presidente della comunità palestinese di Puglia e Basilicata.In un momento storico segnato da guerre e conflitti, la presenza congiunta di rappresentanti di diverse fedi e culture diventa il segno concreto di una comunità che sceglie la pace, l'accoglienza e il dialogo, contro ogni discriminazione.Un significato particolarmente forte assume la partecipazione del rappresentante della comunità palestinese: la sua presenza vuole testimoniare la vicinanza dell'Ambulatorio Popolare e della città di Barletta al popolo palestinese, oggi vittima di un genocidio perpetrato dall'occupazione israeliana con la copertura dei governi occidentali. In questa cerimonia, il nuovo veicolo dell'Unità di Strada diventa simbolo di un impegno che va oltre l'aiuto materiale: è un atto di solidarietà che si fa voce politica, al fianco di chi subisce violenza, esclusione e guerra.