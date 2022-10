L’ambientalista Antonio Binetti conferma lo sciopero della fame

Un incontro con l'amministrazione comunale, la discussione nel pomeriggio in consiglio comunale in seguito ad una domanda di attualità presentata dalla consigliera comunale di Coalizione Civica Michela Diviccaro: tutto questo però non è bastato, l'ambientalista Antonio Binetti ha confermalo tramite il suo profilo Facebook la volontà di iniziare lo sciopero della fame per denunciare la presenza di una discarica abusiva nel vallone Tittadegna. Lunedì mattina Binetti sarà regolarmente sul posto per iniziare la sua protesta.Innanzitutto - scrive Binetti- vorrei ringraziarvi tutti,dal primo all'ultimo.Un immenso calore ed affetto mi ha avvolto in queste due giornate.Amici, parenti, stampa, conoscenti, associazioni, aziende, tutti.Questa mattina il sindaco di Barletta Cannito ha voluto incontrarmi per chiarire alcuni punti fondamentali della vicenda e come si stanno muovendo.La pulizia e la manutenzione dei canali spetta ai Consorzi di Bonifica (in capo alla Regione) non al comune di Barletta.Nella giornata di domani verranno emanate due ordinanze ed inviate alla Regione Puglia e al Consorzio "Terre d'Apulia" per la rimozione immediata dei rifiuti.L'Amministrazione per questo manifesta sin da subito alla Regione Puglia e al Consorzio di Bonifica interessato, la disponibilità dell'azienda municipalizzata Bar.S.A. S.p.A. a procedere agli interventi di pulizia.Sono sicuro che passeranno altri 6 mesi.Io ringrazio l'amministrazione comunale per l'impegno, ma sono abituato alla determinazione e a portare a termine i progetti.Lunedì sarò comunque nel vallone e inizierà lo sciopero della fame.Ho appena parlato con il mio dottore e grande amico, sarà lui a seguire il mio stato di salute fisico.Nonostante la mia patologia sarò lì, per i miei figli,per i vostri figli, e per difendere i nostri diritti.Adesso Ho bisogno di tutti voi.