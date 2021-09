L'83% dei barlettani è vaccinato contro il Covid

Sono 5.564.701 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 88.8 % di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l'emergenza, 6.263.551 ).La copertura con la prima dose di vaccino della popolazione avente diritto della Asl Bt sale all'83 per cento: si tratta di 286.127 cittadini. Il 65 per cento della popolazione, pari a 223.926 cittadini, ha invece completato il ciclo vaccinale. In tutti i 10 comuni della Provincia le percentuali di copertura vaccinale salgono in maniera costante e fatta eccezione per Trinitapoli, dove comunque la percentuale di copertura con la prima dose è del 79 per cento, in tutti gli altri comuni si supera l'80 per cento. Ad Andria e Barletta è dell'83 per cento, a Bisceglie dell'85, a Canosa dell'80, a Margherita dell'82, a Minervino dell'83, a San Ferdinando dell'80, a Spinazzola e Trani dell'84 per cento.