"Job Orienta", il neuromarketing di scena al Castello di Barletta

Un testo con un carattere lucido stampato su una carta con finitura ruvida attrae meglio l'attenzione di chi si trova per le mani un opuscolo. Un vino bianco in una bottiglia con un'etichetta di colore bianco sembra più fresco dello stesso vino imbottigliato con un'etichetta rossa.È il neuromarketing, spiegato bene per chi vuole lavorare in attività che creano esperienze umane più piacevoli e accattivanti quando, ormai, le nostre preferenze si muovono in un ambiente tutto "digitale". Se ne parlerà mercoledì 4 ottobre prossimo, dalle 8 alle 14, nella Sala Rossa "Vittorio Palumbieri" del Castello di Barletta, con cinque esperti nell'ambito dei "Job Days" previsti da "Job Orienta", il progetto del Comune di Barletta finanziato dalla Regione Puglia attraverso "Punti Cardinali", una delle misure sperimentali della strategia regionale "Agenda per il lavoro".L'evento, organizzato da ADTM, società di consulenza strategica alle imprese, finanza agevolata e formazione finanziata, sarà anche l'occasione per illustrare alla città la visione e gli sviluppi di un progetto che si è avvalso di una rete di partner che oltre a ADTM include l'Università degli Studi di Foggia, Humangest, la factory "Co.stru.i.re" attiva nell'ambito dell'iniziativa regionale "Estrazione dei Talenti", l'associazione di promozione sociale Heaven, IFOR PMI Prometeo Puglia e l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Dell'Aquila-Staffa" di San Ferdinando di Puglia.Ad aprire la giornata il Sindaco Cosimo Damiano Cannito, l'Assessora al Welfare Rosaria Mirabello e la Dirigente al Welfare e altri servizi alla persona Rosa Di Palma. I "Job Days" sono giornate di orientamento al lavoro di carattere prevalentemente informativo, in cui gli attori principali del mondo del lavoro forniscono indicazioni sui fabbisogni delle imprese e sulle tendenze occupazionali. Al centro della giornata organizzata al Castello c'è "L'utilizzo del neuromarketing per creare esperienze umane in un mondo digitale" e i protagonisti sono il Direttore didattico di ADTM Saverio Russo, l'esperto di strategie imprenditoriali Sergio Supino, la redattrice pubblicitaria Sonia Leo, l'esperta di integrazione aziendale Barbara Angelillis e l'esperto di marketing Francesco Ruocco."Abbiamo messo al servizio del progetto del Comune di Barletta – dice il direttore generale di ADTM, Arduino Valerio Tribuzio – la nostra rete di competenze e professionalità estesa in tutta Italia, grazie alla quale già 3.125 persone hanno acquisito competenze 4.0, utili affinché tutte le imprese, da quelle manifatturiere a quelle agricole, possano affrontare la sfida della transizione digitale".