“Job orienta Barletta”, domani c’è il laboratorio di fotografia

Ancora attività per il "Job Orienta Barletta", dinamico progetto realizzato dalla locale Amministrazione attraverso l'aggiudicazione dell'avviso pubblico della Regione Puglia "Punti Cardinali: punti di orientamento per la Formazione e il Lavoro". Venerdì 10 novembre 2023, alle ore 15 presso la sede ADTM s.r.l., al civico 18 di via Brunelleschi, a Barletta, obiettivi puntati sul laboratorio conclusivo, riguardante la fotografia. L'approfondimento in materia è rivolto agli utenti over 18, disoccupati, del territorio. Per le info sul progetto: didatticabarletta@campusaka.it, oppure 0883 894774.