Intensificati i controlli sui centri scommesse

Nel corso della settimana, come disposto dal Questore, Roberto Pellicone, sono stati eseguiti numerosi controlli presso circoli ricreativi e sale gioco abilitate alle scommesse online, al fine di contrastare ed arginare il fenomeno del gioco illegale e delle scommesse clandestine, tutelando anche quegli adolescenti che iniziano per gioco a fare piccole scommesse sportive per poi diventare, in alcuni casi, dipendenti ad ogni tipo di scommessa e gioco online.I controlli di Polizia Amministrativa sono stati svolti dagli Agenti del Commissariato di Barletta in collaborazione agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine "Puglia Centrale" di Bari.A conclusione degli accertamenti e verifiche compiute presso diversi esercizi pubblici, nei comuni di Barletta, Margherita di Savoia e Trinitapoli la Polizia di Stato ha identificato 291 persone, di cui 84 con precedenti di Polizia.