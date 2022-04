“Insieme, aspettando l’estate”: l’evento del 25 aprile presso La Porta dei Leoni

12 foto Porta dei Leoni

È nell'aria l'arrivo della bella stagione, quella in cui i pensieri si alleggeriscono e il sole e il mare diventano un connubio essenziale. Per assaporare un primo antipasto della bella estate,celebrerà "Insieme, aspettando l'estate" il 25 aprile 2022 con il sostegno di Re-clap e Amarcord Caffè.«Credo non ci sia miglior modo di ripartire se non "INSIEME". Questo evento nasce dal desiderio di accogliere l'estate unendo l'eccellenza del territorio, gli amici, buona musica... ed il mare!» dice Claudia Grimaldi, titolare della struttura.Questo lunedì di festa all'insegna dell'estate incomincerà alle ore 12.00 sulla chiara spiaggia di, che fino alle ore 14.00 sarà il morning set di questo incredibile giorno. L'Amarcord Caffè si occuperà di deliziare il palato degli ospiti con delicate miscele per dare il benvenuto al caldo sole di mezzogiorno e ai commensali appena arrivati. I drink dai ricercati sapori saranno accompagnati dal finger food live, un piacevole avventura culinaria per sorprendere con piatti preparati live dagli chef Michele laconeta e Vito Losciale, ognuno con una sua personalità e una storia capace di avocare sensazioni e piaceri unici.È il primo step dell'evento che invoca l'estate durante il giorno della Liberazione d'Italia, per inaugurare il beach side della suggestiva Porta dei Leoni, accompagnata dal djset dell'eclettico duo Soul Experience. L'udito sarà coinvolto in questa esperienza vista mare con i suoni techno minimal in accordo con l'anima soul.Dalle ore 14.00 ci si sposterà nella Sala Diamanti con le grandi vetrate capaci di riflettere lo splendore del mare. La vista e di pari passo il gusto continueranno ad essere meravigliati dagli antipasti dello chef Domenico Lampedecchia, l'impepata di cozze al pro..fumo di mare dello chef Vito Losciale, dal primo dello chef Michele laconeta, dal secondo dello chef Vito Ferrara e dai dolci di chef Ciuseppe Boccassini e Antonio Daloiso con la sua premiata Africa, sembrará di mangiare l'estate in una torta. Vista, gusto e anche udito: la live band di Ceralacca e Fabio Tesoro sarà il contorno di questo unico lunedì tra i colori canditi del bianco e dell'azzurro.