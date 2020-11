Iniziati i lavori per l'ospedale da campo al “Dimiccoli” di Barletta

Social Video 44 secondi Covid, Esercito a Barletta per l'ospedale da campo

Sono iniziati da poche ore i lavori ad opera della Marina Militare davanti all'ospedale "Dimiccoli" di Barletta peradiacente al Pronto Soccorso del nosocomio della città della Disfida.L'emergenza epidemiologica in corso, come dichiarato dal ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha reso necessaria la realizzazione di, comprensivi di tutti i servizi, compresi quelli di, per permettere una minore pressione sulle reti sanitarie pugliesi.Al momento, infatti, nella provincia di Barletta-Andria-Trania causa del numero sempre maggiore di casi, tanto che l'ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie in pochissimi giorni ha registrato un alto numero di ricoveri. Come sottolineato dal ministro, dunque, la nuova soluzione, a pochi passi dall'ingresso del pronto soccorso di Barletta, vedrà la collaborazione trae la. I dettagli sulla sua realizzazione, invece, sono stati definiti durante un incontro tecnico che si è tenuto domenica 15 novembre tra i rappresentati di– ha concluso il ministro Boccia - la vinciamo se, senza polemiche ma con leale collaborazione, remando tutti nella stessa direzione: contenimento del contagio, messa in sicurezza degli operatori sanitari e rafforzamento delle reti sanitarie».Il consigliere regionale Caracciolo ha invece dichiarato di aver richiesto in queste ore la riattivazione(comunemente noti come PTA) nelle città diper garantire le cure necessarie per i pazienti affetti da patologie diverse da quelle del Covid.