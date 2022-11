Barletta-Afragolese Calcio: interdetta la circolazione nei pressi del "Puttilli"

In occasione dell'incontro di calcio tra Barletta 1922 e Afragolese Calcio, programmata alle ore 14.30 di domenica 6 novembre allo stadio comunale "Puttilli", per esigenze di ordine pubblico si renderà necessario interdire la circolazione veicolare lungo le strade circostanti l'impianto sportivo, consentendo così il regolare accesso e deflusso dei tifosi.L'Ufficio Traffico dell'Ente civico ha emanato un'ordinanza dirigenziale che istituisce il divieto di sosta con rimozione a tutte le categorie di veicoli dalle ore 12.30 alle 17.00 del 6 novembre e, analogamente, il divieto di transito (eccetto autorizzati e residenti) sino a cessata necessità.Essi varranno in:• Via Dante Alighieri (tra viale Manzoni e via Vittorio Veneto).• Via Zanardelli (da via Beccaria a via Vittorio Veneto).• Via Vittorio Veneto (da via Zanardelli a via Barbarisco).• Via Da Vinci (tra il civico 13 ed il 101, tratto costeggiante il complesso residenziale "Colosseo").• Via Vittorio Veneto (tra il civico 40 della medesima via e il civico 1 di via Da Vinci, tratto costeggiante il complesso residenziale "Colosseo").I divieti potranno essere modulati dalle Forze dell'Ordine, in situazioni di particolare necessità, per salvaguardare la sicurezza pubblica.