In sosta a Barletta oltre 80 camperisti per visitare la città

Hanno fatto sosta a Barletta gli oltre 80 camperisti, provenienti dalla Calabria e da tutta la Puglia, che stanno girando il territorio del nord barese in questi giorni e stanno visitando la città e i suoi monumenti.Arrivati ieri sera, si fermeranno per un altro giorno per concludere la visita ai monumenti cittadini.Nel pomeriggio di oggi, dopo avere ammirato il centro storico, mentre erano in visita al teatro "Curci" hanno incontrato il sindaco Cosimo Cannito e l'assessore comunale alla cultura Michele Ciniero, esprimendo il desiderio che in città sia realizzata un'area per la sosta camper.