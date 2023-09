In scadenza bando per le Zone franche doganali

Si comunica che il prossimo 30 settembre scade il bando – rivolto alle imprese interessate – per la presentazione di istanze per l'istituzione di Zone Franche Doganali (ZFD) in aree totalmente incluse nella perimetrazione della Zona Economica Speciale interregionale Adriatica Puglia-Molise.Consiste nella possibilità di depositare merci terze in sospensione dal pagamento dei diritti doganali, deposito e stoccaggio delle merci estere, effettuare manipolazioni usuali e svolgere lavorazioni in regime di temporanea importazione per poi essere importate, riesportate o vincolate ad altro regime doganale; lavorazioni di trasformazione/assemblaggio sfruttando il regime doganale speciale del traffico di perfezionamento attivo; deposito e stoccaggio, senza limiti temporali, delle merci estere introdotte nel territorio doganale della UE in sospensione dal pagamento dei diritti doganali (dazi/IVA); etc.L'istanza di partecipazione e i relativi allegati vanno trasmessi all'indirizzo PEC commissariozes.adriatica@agenziacoesione.gov.it, entro il 30 settembre 2023, riportando come oggetto "Istanza per l'istituzione di zona franca doganale in area ZES Adriatica. Maggiori informazioni sono consultabili all'indirizzo https://adriatica.zes.gov.it/pubblicato-avviso-per-le-zone-franche-doganali-nella-zes-adriatica/