mons. Antonio Marano
mons. Antonio Marano
Religioni

In memoria di mons. Antonio Marano

Ricorre oggi il 60° anniversario della sua morte

Barletta - martedì 6 ottobre 2026 Comunicato Stampa
Oggi, martedì 6 ottobre, presso la Basilica di San Domenico in Barletta, sarà celebrata l'Eucarestia in memoria di mons. Antonio Marano, già Vicario Generale dell'Arcidiocesi Nazarena di Barletta, nel 60° anniversario della sua morte.

Al termine della celebrazione mons. Sabino Lattanzio terrà una conferenza dedicata all'approfondimento della figura e dell'opera di colui che è da iscriversi tra le altre figure insigni del clero barlettano. La cittadinanza è calorosamente invitata a partecipare all'evento.

Antonio Marano (1886-1966) è stata una delle figure emergenti del clero barlettano del secolo scorso. Nella silenziosa fatica del quotidiano si distinse nei ruoli di saggio direttore spirituale, come parroco in Santa Maria della Vittoria e in Cattedrale, condividendo le necessità spirituali e materiali della sua gente. Divenuto poi Vicario Generale dell'Arcidiocesi Nazarena di Barletta, allargò il suo cuore di padre divenendo ancor più punto di riferimento del clero e dell'intera cittadinanza.

Già agli inizi del suo sacerdozio lasciò una sua bella testimonianza di generosità e di dedizione durante il periodo della Prima Guerra Mondiale quando dal 24 maggio 1915 (giorno in cui l'Italia entrò in guerra) al 2 aprile 1919 fu destinato nel Friuli nel ruolo di "Soldato di sanità", sostenendo eroicamente i soldati e la gente del posto stremati da quella terribile sciagura.

Nella silenziosa fatica del quotidiano ha sempre agito da fermento in mezzo alla sua gente, facendo crescere i valori evangelici e additando i beni eterni che non conoscono tramonto. Così ha dato la sua bella e gioiosa testimonianza di vero sacerdote di Cristo.

Così lo illustrò il Bollettino Interdiocesano in occasione della sua morte: "Sacerdote, cosciente della sua missione, ha speso tutti gli anni della sua esistenza spargendo, con costante interesse, la grazia divina nelle anime, pur tra enormi difficoltà e sacrifici, mai dimenticando di unire all'apostolato, il lavoro intimo di collaborazione alla Grazia per la propria santificazione. Così lo abbiamo conosciuto, ammirato, stimato e venerato. E questo lungo esempio di fedeltà, Egli ci lascia; insieme all'invidiabile esempio di evangelica povertà ".
  • Santa Messa
Altri contenuti a tema
Una messa in ricordo di Michele Corsini, vittima dell’incidente ferroviario del 12 luglio 2016 La città Una messa in ricordo di Michele Corsini, vittima dell’incidente ferroviario del 12 luglio 2016 Si svolgerà giovedì 16 luglio presso la Rettoria di San Domenico
Una messa in ricordo di Michele Corsini Attualità Una messa in ricordo di Michele Corsini Appuntamento previsto sabato 12 luglio
Celebrazioni natalizie: le confraternite di Barletta animano le messe Celebrazioni natalizie: le confraternite di Barletta animano le messe Il programma legato alla parrocchia di San Giacomo sino al 25 dicembre
Il quartiere delle Sette Rue di Barletta pronto a festeggiare la Madonna del Pozzo Il quartiere delle Sette Rue di Barletta pronto a festeggiare la Madonna del Pozzo Parte oggi il Triduo di preparazione, sabato 23 la Solenne Processione
Domani a Barletta una messa in suffragio di Silvio Berlusconi Attualità Domani a Barletta una messa in suffragio di Silvio Berlusconi Si svolgerà nella chiesa di San Pasquale
Corpus Domini, a Barletta Santa Messa sul sagrato di San Gaetano Corpus Domini, a Barletta Santa Messa sul sagrato di San Gaetano Il programma delle celebrazioni nelle varie città della diocesi
Domani l'anniversario della dedicazione della Basilica Concattedrale Santa Maria Maggiore Domani l'anniversario della dedicazione della Basilica Concattedrale Santa Maria Maggiore Alle 19.30 la celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo d'Ascenzo
Una Santa Messa per i sacerdoti defunti Una Santa Messa per i sacerdoti defunti Alle 10.30 celebrazione aperta alla cittadinanza
Fiera del Benessere 2026, a Barletta un’edizione da record per stand e adesioni
6 ottobre 2026 Fiera del Benessere 2026, a Barletta un’edizione da record per stand e adesioni
Cento giorni a piedi da Parigi a Nauplia: il cammino di Ridha Dhib farà tappa a Barletta
6 ottobre 2026 Cento giorni a piedi da Parigi a Nauplia: il cammino di Ridha Dhib farà tappa a Barletta
Filannino incontra Rossano Sasso: «Servono controlli nella pinetina del lungomare di Ponente»
6 ottobre 2026 Filannino incontra Rossano Sasso: «Servono controlli nella pinetina del lungomare di Ponente»
Il Giro BAT fa tappa a Barletta: un cammino tra storia, territorio e condivisione
6 ottobre 2026 Il Giro BAT fa tappa a Barletta: un cammino tra storia, territorio e condivisione
Scuola di via Morelli, Cannito: "Incontro con Bari tra mercoledì e giovedì "
6 ottobre 2026 Scuola di via Morelli, Cannito: "Incontro con Bari tra mercoledì e giovedì"
Deiezioni canine lungo lo spartitraffico di via Cesare Dante Cioce
6 ottobre 2026 Deiezioni canine lungo lo spartitraffico di via Cesare Dante Cioce
Croce Rossa Italiana, a Barletta una presenza concreta accanto alla comunità
6 ottobre 2026 Croce Rossa Italiana, a Barletta una presenza concreta accanto alla comunità
Prima categoria: Etra Barletta ko a testa alta sul campo della Polisportiva Trani
6 ottobre 2026 Prima categoria: Etra Barletta ko a testa alta sul campo della Polisportiva Trani
"Puliamo il Mondo ", a Barletta volontari in azione sulla costa: ripulita la Prima Area Fratino
6 ottobre 2026 "Puliamo il Mondo", a Barletta volontari in azione sulla costa: ripulita la Prima Area Fratino
«Via dei Muratori: due tratti diversi, due problemi diversi»
6 ottobre 2026 «Via dei Muratori: due tratti diversi, due problemi diversi»
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.