Corpus Domini, a Barletta Santa Messa sul sagrato di San Gaetano

Trani - Parrocchia Santissimi Angeli Cusotdi, ore 19, Santa Messa presieduta da monsignor Saverio Pellegrino, segue processione eucaristica che terminerà in Piazza Duomo

Barletta - Piazza Plebiscito (sagrato di San Gaetano) , ore 19:30, Santa Messa presieduta da monsignor Giuseppe Paolillo, segue processione eucaristica che terminerà nella Concattedrale

, ore 19:30, Santa Messa presieduta da monsignor Giuseppe Paolillo, segue processione eucaristica che terminerà nella Concattedrale Bisceglie - Tempio di San Giuseppe (Opera Don Uva), ore 19 Santa Messa presieduta da don Francesco dell'Orco, segue processione eucaristica che terminerà nella Concattedrale

Corato - Piazza Cesare Battisti, ore 19, Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo monsignor Leonardo D'Ascenzo, segue processione eucaristica che terminerà nella parrocchia Maria Santissima Incoronata

Margherita di Savoia - Via dei Teutoni, ore 18:30, Santa Messa presieduta da don Gennaro Dicorato, segue processione eucaristica che terminerà nella Chiesa Madre

San Ferdinando di Puglia - Via Spadolini, ore 19:30, Santa Messa presieduta da padre Luigi Murra, segue processione eucaristica che terminerà nella Chiesa Madre

Trinitapoli - Parrocchia Cristo Lavoratore, ore 19, Santa Messa presieduta da don Vito Sardaro, segue processione eucaristica che terminerà sul sagrato della Parrocchia BVM di Loreto.

Domenica 11 giugno, in occasione della solennità delsi terranno celebrazioni eucaristiche nelle sette città che compongono l'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie.Corpus Domini è un'espressione latina che sta per "Corpo del Signore". È la festività che la Chiesa cattolica celebra il giovedì dopo la festa della Santissima Trinità, per solennizzare in modo del tutto particolare l'Eucaristia; dopo il Concilio Vaticano II è denominata "Solennità del Santissimo corpo e sangue di Cristo". La festa, introdotta da Papa Urbano IV nel 1264, dopo il miracolo di Bolsena, fu confermata da Clemente V nel 1314. Dal XV secolo, anche a seguito delle indulgenze speciali elargite dai Papi Martino V ed Eugenio IV, si diffuse in tutta la Chiesa l'usanza della processione del Corpus Domini. In Italia, con l'abolizione delle feste infrasettimanali, la festività è celebrata la domenica successiva.Calendario delle celebrazioni cittadine concelebrate dal clero, con la partecipazione delle persone di vita consacrata e dei fedeli laici