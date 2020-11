In 24 gli allievi Vigili del Fuoco a prestare giuramento a Bari. Si attendono rinforzi per la Bat

Ieri mattina, martedì 3 novembre 2020, si è svolta la cerimonia di "giuramento" dei 393 Vigili del Fuoco di nuova assunzione appartenenti all'88° corso Allievi VV.F., al termine del periodo di formazione."A seguito dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle connesse misure di contrasto alla diffusione del virus sul territorio italiano, la cerimonia è stata svolta in videoconferenza con le Scuole Centrali Antincendi di Roma", sottolinea in una nota il Direttore di sede dell'88° corso AA.VV.F., DCS Marcello Deon.Presso la storica scuola nazionale romana dei Vigili del Fuoco ha presenziato alla cerimonia il Capo del Corpo Nazionale del Vigili del Fuoco, Ing. Fabio Dattilo e sono intervenuti in videoconferenza il Ministro dell'Interno Dott.ssa Luciana Lamorgese ed il Sottosegretario Dott. Carlo Sibilia. Con la sede romana delle scuole erano collegati i Poli Didattici periferici, tra cui quello di Bari, della Direzione Regionale Puglia.Presso la sede pugliese hanno prestato giuramento 24 Allievi, provenienti dalle Regioni Puglia, Basilicata e Molise, alla presenza del Direttore Regionale per la Puglia, Ing. Emanuele Franculli e del Dir. Sup. Arch. Mario Abate.L'immissione in servizio dei nuovi Vigili del Fuoco, permetterà adesso una mobilità di altre unità già in servizio e, di conseguenza qualche Vigile pugliese potrà finalmente giungere ai Comandi pugliesi, compreso quello di Barletta Andria Trani, il cui organico è pesantemente deficitario.