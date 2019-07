Improvvisa interruzione idrica a Barletta, rotta una condotta

I lavori di Italferr per la realizzazione di un sottovia carrabile e pedonale hanno causato una rottura improvvisa e imprevedibile sulla importante condotta del diametro 50 centimetri di viale Vittorio Veneto, che alimenta il centro della città di Barletta.Di conseguenza, l'erogazione idrica è sospesa in tutto l'abitato. I tecnici di Acquedotto Pugliese, prontamente intervenuti sul posto, lavoreranno ininterrottamente fino al ripristino del regolare servizio, attualmente previsto per la tarda mattinata di domani. Disagi saranno avvertiti negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. Acquedotto Pugliese raccomanda ai residenti dell'area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell'acqua nelle ore interessate dalla interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.Al fine di limitare gli eventuali disservizi, Acquedotto Pugliese ha predisposto la fornitura integrativa di acqua mediante n.2 autobotti, che saranno dislocate in via Vittorio Veneto, all'altezza dello Stadio Comunale, e in Piazza Caduti in Guerra.Aggiornamento - Acquedotto Pugliese ha predisposto la fornitura integrativa di acqua con ulteriori 2 autobotti, disponibili a partire da questa sera nell'abitato di Barletta. Sale a 4 il numero di autobotti presenti sulla città che saranno così dislocate:• n.2 autobotti in Piazza Caduti in Guerra• n.1 autobotte in Piazza Roma• n.1 autobotte in via Vittorio Veneto, all'altezza dello Stadio ComunaleSi ricorda che i lavori di Italferr per la realizzazione di un sottovia carrabile e pedonale hanno causato una rottura improvvisa e imprevedibile sulla importante condotta del diametro 50 centimetri di viale Vittorio Veneto, che alimenta il centro della città di Barletta. Di conseguenza, l'erogazione idrica è sospesa in tutto l'abitato. I tecnici di Acquedotto Pugliese, prontamente intervenuti sul posto, lavoreranno ininterrottamente fino al ripristino del regolare servizio, attualmente previsto per la tarda mattinata di domani. Disagi saranno avvertiti negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.Acquedotto Pugliese raccomanda ai residenti dell'area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell'acqua nelle ore interessate dalla interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.