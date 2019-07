Caos acqua a Barletta, predisposte le autobotti in città

Per far fronte all'improvvisa interruzione dell'acqua nell'abitato di Barletta, dovuta alla, sono state predisposte in vari punti della cittàper la fornitura integrativa di acqua. I mezzi a cuisono dislocati in Piazza Caduti, in Piazza Roma e in via Vittorio Veneto, nei pressi dell' stadio "Puttilli".Ricordiamo quanto comunicato da AQP: "Acquedotto Pugliese raccomanda ai residenti dell'area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell'acqua nelle ore interessate dalla interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi".Il ripristino del regolare servizio è attualmente previsto per la tarda mattinata di domani.