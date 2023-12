Impianti eolici off-shore, impatti ambientali e prospettive per il territorio di Barletta

La *VII Commissione Consiliare Permanente - Ambiente, Verde Pubblico e Servizi Pubblici - *di Barletta, d'intesa con il Sindaco e con la collaborazione degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti della provincia di Barletta, Andria e Trani, ha organizzato una tavola rotonda sul tema "*Impianti eolici offshore: impatti ambientali e prospettive per il territorio di Barletta*", che si è tenuta lo scorso lunedì 4 dicembre, presso la sede del *Future Center Barletta BAT.*L'iniziativa è stata coordinata dalla presidente della VII Commissione, l'*ing. Patrizia Mele*, che ha sottolineato l'importanza di questi eventi partecipativi, per favorire il dialogo e la collaborazione tra le diverse parti interessate, e per consentire di affrontare con equilibrio e trasparenza le questioni complesse e delicate che riguardano il futuro del nostro territorio.L'obiettivo della tavola rotonda è stato quello di un approfondimento condiviso e informato con la cittadinanza, con i tecnici e con le istituzioni, sulle opportunità e le sfide che l'energia eolica offshore rappresenta, in un contesto di transizione energetica verso fonti rinnovabili e sostenibili. A tal fine, sono stati invitati a relazionare esperti e rappresentanti di diversi settori coinvolti, quali: il direttore tecnico della Hope Group, *ing. Fabio Paccapelo*, che ha presentato il progetto di uno degli impianti eolici offshore con approdo a Barletta; l'*ing Caterina Dibitonto*, dirigente regionale del *Servizio Pianificazione Strategica Ambiente, Territorio e Industria*, che ha illustrato lo stato della pianificazione regionale in materia di energia e spazio marittimo; l'*ing. Francesco Corvace*, dirigente regionale del *Servizio Energia e FontiAlternative Rinnovabili*, che si è occupato di impatti e compensazioni; il capitano di fregata *dott. Antonino Indelicato*, comandante della *Capitaneria di Porto *di Barletta, che ha esposto il quadro normativo e le competenze dell'Autorità Marittima.La tavola rotonda ha registrato una notevole partecipazione da parte di unaplatea qualificata e interessata.Il dibattito è stato animato da domande tecniche e da opinioni personali, che hanno contribuito a chiarire e approfondire il tema dell'energia eolicaoffshore al largo delle nostre coste. Tra questi, di particolare interesse sono stati: l'intervento dello storico *dott. Nicola Palmitessa*, che ha posto l'attenzione sulla necessità di valutare gli interventi riferendosi a una mappatura archeologica in ambiente marino e costiero, considerato che il nostro territorio è disseminato di reperti risalenti fino al paleolitico; l'economista internazionale* dott. Donato Di Gaetano*, si è invece soffermato su temi di diritto all'ambiente e diritto alla vita delle popolazioni, nel contesto di cambiamento mondiale nella distribuzione dell'energia e con riferimento al contrasto della povertà energetica; la ricercatrice *dott.ssa Silvana Nardelli*, ha messo in luce le suepreoccupazioni circa la mancanza di tutela di tutti quei microrganismi della biodiversità marina, che potrebbe mettere a rischio l'ecosistema, soprattutto in relazione con gli impatti acustici degli impianti.La tavola rotonda ha visto anche la presenza di importanti autorità locali,che hanno espresso le loro posizioni e le loro proposte sul tema dell'eolico offshore. Il presidente della provincia *avv. Bernardo Lodispoto* ha sottolineato la necessità di una cooperazione tra le città costiere della provincia; il sindaco di Barletta, *dott. Cosimo Damiano Cannito,* ha chiarito che il Comune non ha ancora preso alcuna decisione inmerito al progetto di eolico offshore, né tanto meno in merito alle compensazioni, stante l'enorme complessità della questione; il presidente del Consiglio comunale, *avv. Marcello Lanotte*, ha rivendicato come il Comune di Barletta, attraverso la VII Commissione e i tecnici che hanno elaborato le osservazioni, abbia acceso l'attenzione sulla questione degli impianti offshore, dando inizio ad un percorso di condivisione territorialeper assumere scienza e coscienza sul tema delle energie rinnovabili.Pervenuta anche una nota da parte del *sen. Dario Damiani*, nella quale, complimentandosi per l'iniziativa, ha richiamato l'urgenza di una transizione energetica sostenibile, ma sempre rispettosa delle comunità locali.La presidente *Patrizia Mele*, a nome della VII Commissione Ambiente, ringrazia sentitamente i relatori intervenuti, i presidenti e rappresentanti degli ordini, l'*ing. Antonella Cascella*, l'*arch. Andrea Rosiello*, l'*arch. Sabino Aniello*, il presidente del Future Center Barletta BAT, *dott. Raffaele Landrisciscina*, il dirigente del Comune diBarletta, l'*ing. Ernesto Bernardini*, che ha fornito supporto in merito alle osservazioni presentate, i rappresentanti istituzionali e tutti i partecipanti, per il loro contributo, assicurando che si continuerà a lavorare con la consapevolezza che alcuni dei quesiti emersi durante la tavola rotonda, richiederanno ulteriori approfondimenti.