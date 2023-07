Il sottosegretario Molteni a Barletta per una task force sulla sicurezza

Il Sottosegretario agli Interni, On. Nicola Molteni (Lega Salvini Premier), sarà a Barletta domani mattina, per un vertice in Prefettura alla presenza delle massime istituzioni provinciali in materia di sicurezza pubblica."Ci preme ringraziare, il Ministro Piantedosi e il Sottosegretario Molteni per la sensibilità mostrata nei confronti della provincia BAT, - dichiarano il Senatore Roberto Marti (Segr. Regionale Lega Puglia) e il VicePresidente del Consiglio Comunale Ruggiero Grimaldi (Segr. Provinciale Lega BAT) – ma anche tutti coloro che ogni giorno sono in prima linea per il contrasto al crimine, quali sua Eccellenza il Prefetto Riflesso, il Questore Bisogno, il Procuratore Nitti e i vertici provinciali delle Forze dell'Ordine insieme a tutti gli operatori.""La provincia BAT negli ultimi anni ha dovuto far fronte ad episodi che hanno minato la percezione di sicurezza dei cittadini. – continuano – Non solo episodi gravi di cronaca nera; le statistiche nazionali riportano a questo territorio, le percentuali più alte di furti d' auto in Italia, una piaga che investe ormai tutte le città del circondario.""L' attenzione della politica è massima, i sindaci di tutte le città provinciali avevano rivolto un appello al Ministro degli Interni, affinché attraverso un tavolo di concertazione si potesse ascoltare la voce di chi ogni giorno vive questa realtà. Siamo felici, – concludono Marti e Grimaldi – che l' appello sia stato accolto dal Ministro Piantedosi e dal Sottosegretario Molteni, validissimi esponenti del nostro partito, poiché non solo dimostrano l' attenzione che la Lega e Matteo Salvini rivolgono da sempre alle tematiche riguardanti la pubblica sicurezza, ma anche perché siamo sicuri che non mancheranno nei prossimi mesi azioni concrete di supporto alla provincia BAT da parte del Viminale, per un contrasto al crimine sempre più serrato ed efficace."