Il Pd: «Noi favorevoli al regolamento della polizia locale, ma sul taser serviva cautela»

"Il nuovo regolamento di polizia locale è un atto che restituisce maggiore dignità a donne e uomini quotidianamente impegnati nelle nostre strade al servizio della comunità, ma sul taser bisognava avere maggiore cautela: il nostro voto contrario nasce da qui". Così la capogruppo del Pd Rosa Cascella."Al nuovo regolamento - spiega Cascella - abbiamo lavorato in modo concreto con il contributo fondamentale della nostra consigliera Adelaide Spinazzola in commissione consiliare, ma l'emendamento proposto dal centrodestra sul taser ha cambiato le carte in tavola. I nostri agenti saranno dotati di pistola semiautomatica e di strumenti di autotutela quali spray antiaggressione, distanziatore, giubbotto di protezione balistica e guanti antitaglio e antiperforazione. Aggiungere a questi strumenti anche la possibilità di avere un'arma che se utilizzata male può essere mortale necessitava di un doveroso approfondimento. Questo non ci è stato concesso, l'emendamento è stato proposto in maniera categorica e a malincuore abbiamo dovuto esprimere parere contrario"."Quanto avvenuto ieri - prosegue Cascella - arriva a margine di un consiglio comunale nel quale la maggioranza non ha approvato il bilancio consolidato per assenza di numeri. Nonostante la campagna acquisti dal centrosinistra basta una semplice assenza per bloccarli. Non sono mancati anche i soliti toni aspri. A tal proposito- aggiunge la capogruppo - il 12 novembre saremo ricevuti da S.E. il Prefetto Silvana D'Agostino per porre alla sua attenzione quanto avviene in consiglio comunale"."Lo stato di perdurante crisi politica - conclude Cascella - danneggia la città, il sindaco avrebbe fatto bene a dimettersi per lanciare un vero segnale politico, ma a prevalere è la voglia di tener salda la poltrona".