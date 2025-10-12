Il Jova Beach Party cambia format, ma Barletta resta in corsa per ospitare l'evento

«Dalle ultime interlocuzioni avute con gli organizzatori, ho appreso che il Jova Beach Party non si terrà nel 2026 nella sua precedente modalità ma che il format dell'evento — che nelle precedenti edizioni ha riscosso grande consenso da parte del pubblico e dei territori — è attualmente oggetto di un'evoluzione progettuale. L'idea attualmente in discussione intende mantenere lo spirito innovativo e inclusivo del Jova Beach Party, pur introducendo significative novità in termini di contenuti, modalità organizzative e luoghi coinvolti. Sono felice che, in questa nuova visione, la città di Barletta continui ad essere considerata tra le località candidate in Puglia ad ospitare il nuovo grande evento». Così l'assessore ai Grandi Eventi, Oronzo Cilli.«Sono attualmente in corso le verifiche tecniche relative all'idoneità estetica del nuovo spazio individuato nella nostra città (ancora da svelare, ndr) e alla sua rispondenza ai requisiti richiesti, tra cui la ricettività alberghiera, la logistica — in particolare per quanto riguarda le aree di parcheggio — e la sicurezza generale. Siamo fiduciosi nel ritenere che Barletta possa tornare ad ospitare Jovanotti, un artista di punta della musica italiana».Cilli ha infine precisato che «la decisione è frutto di diverse valutazioni e, da quanto appreso, non è riconducibile a problematiche ambientali. In passato, infatti, tutte le norme stabilite dagli organi competenti sono sempre state pienamente rispettate dagli organizzatori, e l'attenzione all'ambiente è sempre stata coerente con il progetto. Numerosi sono stati i tavoli istituzionali che hanno posto al centro anche tali valutazioni, sempre con esiti positivi, così come numerose sono state le iniziative e le collaborazioni con enti specializzati, volte a garantire il rispetto e la tutela degli ecosistemi ospitanti».