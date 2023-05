"Il grano si taglia con la falce", Corrado Allegretta presenta il suo libro

"Il grano si taglia con la falce" edito da ROTAS. Autore, il dott. Corrado Allegretta già Presidente del TAR Puglia. La presentazione del libro si terrà venerdì 12 Maggio 2023 nella Sala Rossa del Castello di Barletta alle ore 18:00. Aperto alla cittadinanza, l'incontro è a cura del Centro Studi "Barletta in Rosa A.P.S." nell'ambito della rassegna "Il Maggio dei libri" edizione 2023.Durante la serata, attraverso il ricordo dell'autore rivivranno luoghi, tradizioni, usanze, cultura di un mondo che non c'è più. Ricordare il passato per fermarlo e goderne l'incantesimo, la magia, la dolcezza irripetibile di sentimenti ed emozioni che hanno scandito i primi anni della nostra vita e raccontarlo. Nel suo libro Corrado Allegretta abbraccia una intera generazione, quella nata negli anni della Seconda Guerra Mondiale e cresciuta nel dopo guerra prodigo di difficoltà e privazioni. L'autore racconta quegli anni con leggerezza, rivive momenti di ingenuità come quellidell'infanzia e della fanciullezza. Ci offre lo scenario di una famiglia tipo di quegli anni, una famiglia numerosa, la sua, composta da nove figli, ma unita, educata ai valori fondanti di una società sana e impegnata a guardare avanti, a costruire un futuro migliore. Scorrono quindi i giochi di strada dei ragazzi anni Quaranta, le tradizioni, gli usi, la fede devozionale, le abitudini, la gastronomia povera ma genuina, le novità incalzanti, l'arrivo della televisione ecc....E poi la rivisitazione dei luoghi: la Cattedrale, il Castello, il centro Storico, il "trabucco", il Pulo a Molfetta dove la famiglia Allegretta ha vissuto prima di fare ritorno a Barletta.Ricordi così lontani dal potere con cui ha convissuto poiché l'autore ha avuto una intensa vita di lavoro con esperienze nella carriera prefettizia e della magistratura amministrativa: Comitato regionale di controllo degli enti locali, Consiglio di Stato, Consiglio regionale dei Lavori Pubblici, Tribunale amministrativo regionale di Puglia del quale è stato, negli anni, segretario generale, referendario, vice presidente e dal 2007 al 2015 presidente. All'evento, con il dott. Corrado Allegretta dialogherà la prof.ssa Mariagrazia Vitobello - Presidente del Centro Studi "Barletta in Rosa A.P.S."