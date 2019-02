Il giudice di Barletta Francesco Messina nominato "formatore" nelle Marche

Incarico prestigioso per il magistrato barlettano Francesco Messina. Il Consiglio superiore della magistratura ha scelto lui per il ruolo di "magistrato formatore" per il distretto di Ancona, che copre l'intera regione Marche. Nella scelta di questo incarico il Cms prende in esame meriti professionali, scientifici e capacità divulgative.Oltre infatti alla sua carriera come coordinatore della sezione Gip-Gup prima per il tribunale di Trani e poi per quello di Pesaro, il magistrato è stato negli anni promotore di diverse iniziative culturali, come ad esempio il ciclo di conferenze che si svolsero a Barletta sotto il titolo di "La Democrazia delle Parole".Nel distretto giudiziario delle Marche, Messina si occuperà della "formazione penale" dei magistrati che lavorano in quel territorio.