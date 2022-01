Il "Cassandro-Fermi-Nervi" di Barletta tra gli ammessi al "Mad for Science 2022"

Puglia Bari Bari Liceo scientifico ad opzione scienze applicate MARGHERITA HACK Puglia Bari Castellana Grotte Istituto Tecnico Tecnologico – Chimica, Materiali e Biotecnologie LUIGI DELL'ERBA Puglia Bari Molfetta Istituto Tecnico Tecnologico – Chimica, Materiali e Biotecnologie GALILEO FERRARIS Puglia Bari Valenzano Istituto Tecnico Tecnologico – Chimica, Materiali e Biotecnologie DE VITI DE MARCO Puglia Barletta-Andria-Trani Barletta Istituto Tecnico Tecnologico – Chimica, Materiali e Biotecnologie CASSANDRO - FERMI - NERVI Puglia Lecce Casarano Liceo classico RITA LEVI MONTALCINI Puglia Lecce Tricase Istituto Tecnico Tecnologico – Chimica, Materiali e Biotecnologie DON TONINO BELLO

Ci sono anche sette istituti scolastici pugliesi tra gli ammessi alla seconda fase del concorso, sostenuto dalla Fondazione DiaSorin. Il Concorso - giunto alla sesta edizione - è promosso in tutti i Licei Scientifici, Classici con percorso a curvatura biomedica e Istituti tecnici, e mette in palio un premio in denaro, vivendola con esperienze reali, pratiche e all'avanguardia. L'obiettivo è quello di avvicinare gli studenti alle, alimentare la passione per la scienza e dare un assaggio di cosa significa fare ricerca.: delle 50 scuole che hanno superato la prima fase, il 16% proviene dalla, il 14% dallae dalla, il 10% dal, il 6% da, il 4% da, e infine il 2% da. Ottima la partecipazione degli, che rappresentano ildelle scuole che accedono alla seconda fase del Concorso; inoltre ildelle scuole è rappresentata da(tradizionali e con opzione scienze applicate) e il restantedai"I risultati della prima fase di questa edizione, con oltre 140 candidature, confermano la capacità attrattiva dell'iniziativa presso i giovani e i docenti. Il mondo della scuola gioca un ruolo essenziale nella progressiva affermazione dell'interesse per la scienza e del valore della ricerca" ha commentatoI 50 Licei dovranno ora lavorare sul tema "" mettendo a punto 5 esperienze didattiche coerenti con il tema proposto e dimostrando come le biotecnologie possono fattivamente essere utilizzate in laboratorio o sul campo per garantire la salute delle persone e del Pianeta.Un Comitato appositamente costituito daselezionerà le 8 proposte progettuali più interessanti che garantiranno ai team finalisti l'accesso allaa maggio 2022, dove professori e studenti dovranno convincere una Giuria di eccezione composta da professionisti della comunicazione ed esponenti della comunità scientifica per vincere gli importanti premi in palio.per un importo rispettivo di, oltre ad ottenere la fornitura dei relativi materiali di consumo per 5 anni, con un importo rispettivamente pari aLa Giuria – assegnerà, inoltre,, pari a, al team che saprà divulgare meglio il proprio progetto. I progetti rimanenti riceveranno, infine, ildel valore di, a riconoscimento dell'impegno profuso per accedere alla Finale, a testimonianza dell'impegno della Fondazione DiaSorin nel sostenere la passione per la scienza nelle scuole italiane.L'ultima edizione del Concorso Mad for Science è stata vinta dal, mentre le precedenti edizioni rispettivamente dal Liceo scientifico Buonarroti di Pisa (2020), dal Liceo scientifico Spallanzani di Reggio Emilia (2019), dal Liceo scientifico Monti di Asti (2018) e dall'IIS Nicola Pellati (indirizzo liceo scientifico Galileo Galilei) di Nizza Monferrato – AT (2017).Per la Puglia le scuole che hanno superato la prima fase sono: