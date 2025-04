"Le Iene" sul caso di Carmela Fiorella e della pergamena di laurea "fake"

Anche Le Iene sul caso della pergamena di laurea in Economia di: il programma Mediaset si è infatti occupato delle dimissioni della neo manager per le Risorse Umane della società Aeroporti Puglia dopo solo un mese dal suo insediamento. "Il motivo? Avrebbe taroccato la laurea presentata per partecipare al concorso" spiega il programma nella didascalia a corredo delL'inviato delle Iene, oltre ad aver provato a ricevere dichiarazioni dall'interessata e anche suo marito, l'ex PD, ha intervistato tra gli altri l'ex rettore dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (non in carica nella data a cui la pergamena di laurea si riferirebbe),, a proposito della firma sul documento alla quale, spiega, mancherebbe il QR code che ne avrebbe comprovato l'autenticità. Nel servizio si parla inoltre del precedente incarico di Carmela Fiorella per AQP.Una delle novità emerse è relativa ai dubbi sull'autenticità anche del Master "di secondo livello" conseguito presso l'Università Bocconi.