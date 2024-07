"Il canto dell'ulivo", cultura e degustazioni a Canne della Battaglia

Powered by

Quale simbolo può raccontare davvero la Puglia e la Daunia in particolare attraverso i secoli? Naturalmente l'ulivo, a cui è dedicata la serata di giovedì 18 luglio a Canne della Battaglia. Il suggestivo scenario della Cittadella ospiterà infatti l'evento "Il Canto dell'Ulivo: tra storia e olivicoltura".Si comincerà alle 17:00 con gli archeologi delle Università di Bari e Foggia che illustreranno ai visitatori i lavori di scavo in corso a Canne. Seguiranno, a partire dalle 19:00, una breve panoramica sulla produzione olearia nel Medioevo a cura dei professori Pasquale Favia e Victor Rivera Magos e a una degustazione di olii Evo del territorio proposta dall'associazione Strada dell'Olio extravergine d'oliva Castel del Monte.In serata protagonista sarà invece la musica, dalle ore 20:30, con il recital del maestro Aldo Caputo accompagnato al pianoforte dal maestro Roberto Corlianò.Le porte dell'Antiquarium e Parco archeologico di Canne saranno aperte fino alle 22:30 (ultimo ingresso alle 21:30).Il biglietto al prezzo ordinario consentirà sia la visita al sito che la partecipazione agli eventi in programma.