Il barlettano Gennaro Rociola in corsa per la Camera con ItaliaViva

L'avvocato Gennaro Rociola sarà candidato alla Camera nel collegio uninominale Puglia-03 per la lista Azione-ItaliaViva. Rociola, infatti, è iscritto al partito fondato da Matteo Renzi sin dalla sua recente nascita. La sua candidatura sarà confermata solo una volta depositate le liste di quello che si definisce il "terzo polo" di questa campagna elettorale per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre.Classe 1969, Gennaro Rociola è un avvocato cassazionista, professionista delegato di vendite immobiliari per il Tribunale di Trani ed esperto di gestione di crisi d'impresa. A Barletta, in passato, ha già ricoperto il ruolo di consigliere nel CdA di Bar.S.A. e di assessore all'ambiente e alla Pianificazione Urbanistica da settembre 2006 a ottobre 2008.