Il 58% della popolazione della Bat ha completato il ciclo vaccinale

Sono 5.242.886 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale. Le dosi sono il 92.9% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l'emergenza, 5.644.401).Il 76 per cento della popolazione della Bat ha ricevuto la prima dose di vaccino dall'inizio della campagna vaccinale a oggi (263.168 cittadini) mentre il 58 per cento ha completato il ciclo vaccinale (199.369). Entrando nel dettaglio dei singoli comuni si evidenzia che ad Andria la copertura con almeno una dose è del 75 per cento, a Barletta del 76 per cento, a Canosa del 75 per cento, a Margherita di Savoia del 77 per cento, a Minervino, Spinazzola, Trani e Bisceglie dell'80 per cento, a San Ferdinando del 74 per cento, a Trinitapoli del 72 per cento. Importante il dato sulla vaccinazione dei più giovani registrato in questi giorni anche grazie alla vaccinazione a sportello nonché alle giornate dedicate programmate in tutta la provincia: il 49 per cento della popolazione compresa tra i 12 e i 19 anni ha già ricevuto la prima dose di vaccino mentre il 14 per cento ha completato il ciclo vaccinale.