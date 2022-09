I giovani scendono in piazza a Barletta per il Fridays For Future

Domani 23 settembre il movimento giovanile ambientalista Fridays For Future scenderà in piazza anche a Barletta. La manifestazione partirà alle 9 dal Liceo Scientifico "Carlo Cafiero", passerà per il Liceo Classico "Alfredo Casardi" e arriverà in Piazza "Aldo Moro" dove ci sarà un momento di confronto e di dibattito.«Scioperiamo perché non abbiamo scelta. Stiamo lottando per il nostro futuro e per il futuro dei nostri figli. La situazione in Italia è preoccupante: la recente alluvione nelle Marche e i continui sversamenti di rifiuti continuano a danneggiare in modo irreparabile l'ecosistena terrestre e marino. Altrettanto accade per Barletta, come si evince dai frequenti incendi che si sono verificati negli ultimi tempi e nelle campagne. L'aria che si respira è man mano sempre più sporca e inquinata.L'azione collettiva è l'unica risposta a questa crisi. Scendere in piazza, fare disobbedienza civile: tutto serve per creare un'opinione pubblica sul tema e spingere chi ha potere a risolvere la crisi climatica!Siamo l'unica generazione che può fermare il cambiamento climatico!»