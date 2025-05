I fedeli di Barletta abbracciano Maria Santissima dello Sterpeto - FOTO

30 foto Arrivo a Barletta della sacra icona della Madonna dello Sterpeto

Come da plurisecolare tradizione, Barletta rinnova anche quest'anno il suo voto di devozione con l'arrivo in città dell'icona della Madonna dello Sterpeto che inaugura il mese Mariano, o "mese di maggio", secondo una definizione più popolare. Un momento di sentita devozione che quest'anno arriva in un momento particolarmente delicato per la nostra città, visti i drammatici eventi di cronaca di questi giorni.Dopo il benvenuto in piazza da parte delle autorità civili e religiose del territorio, ha avuto inizio la tradizionale funzione religiosa in piazza alla presenza di Monsignor Leonardo D'Ascenzo, il quale nella sua omelia ha posto l'accento sulla problematica delle morti sul lavoro. Non sono mancati, inoltre, cenni alla recente scomparsa di Papa Francesco e all'imminente conclave che andrà ad eleggere il nuovo pontefice.Subito dopo la funzione religiosa tenutasi in Piazza Castello, l'icona della Madonna dello Sterpeto è stata accompagnata in processione fino all'interno della Concattedrale di Santa Maria Maggiore, laddove ad attenderla erano presenti, come da tradizione, numerosissimi fedeli.L'icona della Madonna dello Sterpeto sarà presente in cattedrale fino a fine mese.