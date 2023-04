I borghi più belli del Salento

Otranto

Quando si parla di luoghi caratterizzati dalla presenza di borghi meravigliosi, dove il tempo sembra essersi fermato, un doveroso cenno deve essere dedicato alDa diversi anni ormai, questo scampolo di Puglia è al centro dell'attenzione di turisti che, da tutto il mondo, raggiungono la regione con lo scopo di scoprirne le bellezze storiche, naturali e architettoniche.Le preferenze sono chiare: nel momento in cui si sceglie dove soggiornare, si tende, ormai, a optare per la masseria mare Salento , una tipologia di struttura che consente di apprezzare al massimo l'atmosfera unica di questa terra.Da qui, si può partire alla scoperta di alcuni tra i borghi più belli non solo della, ma dell'Italia intera. Ecco qualche spunto per chi sta organizzando la sua vacanza.Anche se può essere definito più cittadina che borgo, questo centro vale la pena di essere scoperto se ci si trova inIl suo centro storico in particolare è meraviglioso. Da non trascurare, inoltre, sono i punti panoramici dai quali si può guardare il mare.Per scoprire la zona più affascinante, però, bisogna prendere la porta Alfonsina ed entrare nella cosiddetta città murata.nonché meta di tantissimi turisti ogni anno, si contraddistingue per la presenza di stradine lastricate e di piccoli vicoli che conducono fino al mare.Questo piccolo comune in provincia di Lecce può essere definito, a ragione, tra i borghi più belli d'Italia. Luogo magico grazie alla presenza di ulivi dai tronchi poderosi e contorti e di muretti a secco, questo borgo ha un centro storico a dir poco affascinanti. Qui, tra palazzi nobiliari e altre antiche dimore, non si può che rimanere estasiati durante le passeggiate.Una delle bellezze più interessanti da scoprire in questa zona è senza dubbio l'. Scavati sottoterra e destinati alla frangitura delle olive, sono luoghi magici ricchi di storia e veri e propri fulcri di valore economico e culturale per il territorio.In questo caso, si ha a che fare con una città che vale la pena scoprire se si è appassionati d'arte e, in particolare, di Barocco. Fra le tappe da non perdere troviamo i palazzi nobiliari Orsini e Venturi. Da non dimenticare sono ancheMeravigliosa e imperdibile è anche la facciata della Chiesa Madre dei Santi Pietro e Paolo, uno dei più squisiti esempi di architettura sacra barocca in pietra leccese.Per lasciarsi attraversare visceralmente dall'atmosfera Salentina, non ci si può far mancare una tappa a, altro borgo considerato tra i più belli non solo a livello regionale, ma dell'Italia intera. Le sue origini vengono fatte risalire al IX secolo e a un primo insediamento da parte di alcuni pastori intenzionati a trovare dimora in un luogo sufficientemente riparato dalle frequenti scorrerie dei pirati saraceni.In molti si chiedono da dove derivi il suo nome. Parte tutto dai tipici cumuli di pietre a secco, che vengono disposti in forma conica e che sono noti come "specchia". Ai tempi dei Messapi, venivano utilizzati sia come postazioni di vedetta, sia come vere e proprie fortificazioni.Situato in una posizione sopraelevata rispetto alla pianura, ilè un gioiellino che rimane nel cuore a tutti quelli che visitano il Salento. Tra le sue caratteristiche principali figurano le stradine strette intervallate da rampe di scale.Un'altra peculiarità speciale riguarda le case, costruite tra il XV e il XVI secolo e, in gran parte, rimaste intatte ancora oggi.Oltre al centro storico, è da ammirare il Castello Risolo, struttura risalente al XVI secolo e appartenuta, nel corso del tempo, a diverse famiglie nobiliari del paese. Dietro al maniero si trova quella che, a detta di molti, è una delle zone più affascinanti del borgo.