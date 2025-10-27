Groupintown premiata da MSC Crociere
Groupintown premiata da MSC Crociere
Speciale

Groupintown premiata da MSC Crociere come Miglior Agenzia d’Italia

L’agenzia di Trani conquista per la terza volta consecutiva il premio il “Best General Production”

Barletta - lunedì 27 ottobre 2025 12.59 Sponsorizzato
Una conferma che profuma di eccellenza e orgoglio pugliese. Per il terzo anno consecutivo, l'agenzia viaggi Groupintown, con sede principale a Trani e filiali a Molfetta, Andria e Barletta, è stata premiata da MSC Crociere come Miglior Agenzia d'Italia, ricevendo il "Best General Production", considerato il premio più ambito e prestigioso assegnato dalla compagnia.

La cerimonia si è svolta a bordo della MSC Seaview, durante la crociera-evento All Star Of The Seas 2025, salpata da Civitavecchia il 22 ottobre e approdata a Barcellona il 25 ottobre.
La serata di premiazione, tenutasi il 24 ottobre, ha riunito i migliori agenti di viaggio italiani in un evento che celebra l'eccellenza, la collaborazione e la forza del network tra MSC Crociere e le sue agenzie partner.

A consegnare il riconoscimento a Groupintown sono stati:
  • Leonardo Massa, Vice President Southern Europe e Managing Director Italia di MSC Crociere;
  • Luca Valentini, Direttore Commerciale Italia;
  • Fabio Candiani, Direttore Vendite;
  • Mario Martini, figura di riferimento nel management MSC;
  • Giuseppe Lupelli, Area Manager Puglia e Sicilia;
  • Gennaro Doronzo, Sales Agent in Puglia.
"Siamo cresciuti insieme alle agenzie di viaggio: il nostro successo nasce dal dialogo costante con chi ogni giorno racconta e promuove il prodotto MSC al mercato," ha dichiarato Leonardo Massa durante la cerimonia.
"Questo riconoscimento testimonia l'importanza delle agenzie come partner strategici, capaci di trasmettere il nuovo concetto di crociera come esperienza di viaggio, fatta di emozioni, scoperta e qualità del servizio."

Per Groupintown, questo traguardo rappresenta la conferma di un percorso costruito su passione, professionalità e innovazione.
Nata a Trani e cresciuta nel cuore della BAT, l'agenzia si è affermata come punto di riferimento del turismo italiano, capace di coniugare radicamento territoriale e visione nazionale.

"Essere premiati per la terza volta consecutiva come Miglior Agenzia d'Italia da MSC Crociere è motivo di grande orgoglio – commenta il management di Groupintown –. Questo riconoscimento premia la dedizione del nostro team e la fiducia dei nostri clienti, che ci motivano ogni giorno a fare sempre meglio."

Un risultato che consolida la leadership di Groupintown tra le agenzie più performanti e innovative del Paese, e che porta ancora una volta Trani e la Puglia alla ribalta nazionale come esempi di eccellenza, affidabilità e spirito imprenditoriale.
  • eventi
Altri contenuti a tema
Il trattamento dell’autore di reato infermo di mente socialmente pericoloso fra recovery e necessità di contenimento Il trattamento dell’autore di reato infermo di mente socialmente pericoloso fra recovery e necessità di contenimento Il convegno promosso dal Metropolis Group si è svolto in Palazzo Dogana a Foggia
Talento in Scena: workshop di recitazione avanzata Talento in Scena: workshop di recitazione avanzata Con i docenti Claudia Lerro, Ivana Lotito e Paolo Strippoli
Da Margherita a Barletta: grande successo per il "Cammino del sale" Attualità Da Margherita a Barletta: grande successo per il "Cammino del sale" La terza edizione conquista numerosi cittadini
Michela Marzano torna alle Vecchie Segherie Mastrototaro Michela Marzano torna alle Vecchie Segherie Mastrototaro Il 21 ottobre la scrittrice presenta “Qualcosa che brilla”
Le Vecchie Segherie Mastrototaro accolgono Roberta Recchia Le Vecchie Segherie Mastrototaro accolgono Roberta Recchia Il 17 ottobre l’autrice sarà a Bisceglie con “Io che ti ho voluto così bene”
Barletta riscopre il benessere: una giornata di luce, armonia e consapevolezza Eventi Barletta riscopre il benessere: una giornata di luce, armonia e consapevolezza Una iniziativa dedicata alla cura di sé e degli altri
Al Gran Shopping Molfetta arriva "Furto al Museo": un'esperienza immersiva tra mistero e divertimento Al Gran Shopping Molfetta arriva "Furto al Museo": un'esperienza immersiva tra mistero e divertimento Fino al 19 ottobre, la galleria del centro commerciale sarà un grande escape game
Scatti di Scena: si chiude la mostra fotografica di Cosimo Mirco Magliocca Eventi Scatti di Scena: si chiude la mostra fotografica di Cosimo Mirco Magliocca Un progetto che omaggia il teatro
Giovanni Vurchio: «In Regione per lasciare il segno: presenza, concretezza e radici nel territorio»
27 ottobre 2025 Giovanni Vurchio: «In Regione per lasciare il segno: presenza, concretezza e radici nel territorio»
Autorità Portuale Mare Adriatico Meridionale, Mastro si insedia a Brindisi
27 ottobre 2025 Autorità Portuale Mare Adriatico Meridionale, Mastro si insedia a Brindisi
Barletta reagisce all’agguato a Di Bari: chiesto Comitato. Domani sit-in delle associazioni
27 ottobre 2025 Barletta reagisce all’agguato a Di Bari: chiesto Comitato. Domani sit-in delle associazioni
Il Barletta 2025/26 e i suoi sette vizi capitali
27 ottobre 2025 Il Barletta 2025/26 e i suoi sette vizi capitali
Ruggiero Grimaldi lancia la sua sfida: «Progetti concreti e non solo slogan» - INTERVISTA
27 ottobre 2025 Ruggiero Grimaldi lancia la sua sfida: «Progetti concreti e non solo slogan» - INTERVISTA
Michela Diviccaro: «Insieme, per una Puglia che si prende cura dei diritti dei cittadini» - INTERVISTA
27 ottobre 2025 Michela Diviccaro: «Insieme, per una Puglia che si prende cura dei diritti dei cittadini» - INTERVISTA
Raccolta Alimentare promossa dall’Associazione Orizzonti: raccolte 6,8 tonnellate di prodotti destinati alle famiglie in difficoltà
27 ottobre 2025 Raccolta Alimentare promossa dall’Associazione Orizzonti: raccolte 6,8 tonnellate di prodotti destinati alle famiglie in difficoltà
Successo dei Popolari con Decaro nella BAT
27 ottobre 2025 Successo dei Popolari con Decaro nella BAT
Frodi sui bonus edilizi, nuovo sequestro da 9 milioni
27 ottobre 2025 Frodi sui bonus edilizi, nuovo sequestro da 9 milioni
Il trattamento dell’autore di reato infermo di mente socialmente pericoloso fra recovery e necessità di contenimento
27 ottobre 2025 Il trattamento dell’autore di reato infermo di mente socialmente pericoloso fra recovery e necessità di contenimento
© 2001-2025 BarlettaViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.