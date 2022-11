Grande Progetto, Calabrese: «Una fondamentale sinergia tra istituzioni»

«Siamo alle fasi finali di un progetto che avrà un impatto imponente sulla città di Barletta». Interviene così, consigliere comunale di "Barletta nel cuore", in merito agli ultimi sviluppi relativi al cosiddetto "Grande Progetto", ossia "Adeguamento Ferroviario dell'Area Metropolitana Nord Barese".«Ci tengo a ringraziare in primis il sindaco Mino Cannito e insieme anche Pio Fabietti, ingegnere di Ferrotramviaria e Responsabile del Procedimento. È stato un esempio di sinergia virtuosa tra istituzioni, e nello specifico tra Comune di Barletta e Ferrotramviaria, con una interlocuzione costante, che non si è fermata neppure durante la pandemia, con confronti e tavoli avvenuti in collegamento streaming».«L'inizio di questo lungo iter risale al 2015, con l'approvazione in consiglio comunale del progetto definitivo – prosegue Calabrese – In sintesi, il Grande Progetto si innesta nell'ambito delle opere messe in campo negli ultimi anni per ammodernare la viabilità della nostra città. Strettamente connesso a quello che sarà il risultato del lungo e complesso cantiere di, con la realizzazione dei due sottopassi, ma anche in previsione della prossima apertura delche unirà via Vittorio Veneto e viale Marconi, e soprattutto con il nuovissimoche sorgerà sempre nell'area dell'ex Distilleria, il progetto di Ferrotramviaria prevederà, oltre alla realizzazione del secondo fronte stazione, un allargamento della carreggiata lungo via Vittorio Veneto, con la presenza di un luogo ad hoc per laGrazie all'impegno dell'amministrazione comunale, che prosegue in continuità con quanto fatto negli ultimi anni, il risultato di queste opere, distinte ma sinergiche per la nuova viabilità urbana, conferirà un nuovo volto a quella zona, facilitando gli spostamenti via treno e via bus da e per Barletta, a vantaggio di viaggiatori, lavoratori e studenti pendolari».