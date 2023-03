Girls Voices, questa sera Alessia Tondo al Polo Museale di Trani

Continua la rassegna musicale 2023al Polo Museale di Trani -Un progetto non solo di concerti ma uno slogan che richiama i sogni, le emozioni, la sensibilità, i diritti, la dignità e l'estro femminili. Allo straordinario linguaggio artistico delle protagoniste delle serate musicali si affiancano pillole di prevenzione sui tumori femminili e sui corretti stili di vita, grazie al coinvolgimento della, in perfetta armonia con il Presidente Nazionale Francesco Schittulli e Michele Ciniero, responsabile LILT della Provincia B.A.T.Venerdìdelizierà il pubblico con le sue doti vocali riconosciute fin dalla più tenera età da Daniele Durante, uno dei fondatori del Canzoniere Greganico Salentino. Nel curriculum di Alessia c'è il gruppo reggae Sud Sound System con cui ha partecipato a numerosi programmi Rai. Nel 2004, a soli 13 anni, è entrata a far parte dell'Orchestra de "La Notte della Taranta", duettando con i maestri Ambrogio Sparagna, Ludovico Einaudi, Goran Bregovic, Giovanni Sollima.A conclusione dell'evento musicale, ledaranno vita ad un momento di degustazione di prodotti enogastronomici autoctoni.La rassegna è supportata dall'Amministrazione Comunale di Trani, Universo Salute Opera Don Uva, Fondazione Megamark, ACI Trani - SARA Assicurazioni Trani, Euroambiente Sicurezza e Formazione, Estetica Dentale Centro di Odontoiatria di Ciciriello Gianfranco, Direttore Sanitario Lopolito Paolo e Banca Popolare di Puglia e Basilicata.Ticket disponibili su https://www.diyticket.it/events/musica/10746/alessia-tondo , in oltre 45 mila punti nazionali Mooney - Sisal e presso il Polo Museale di Trani (Piazza Duomo, 8/9).Per info: 0883.58.24.70 o info@fondazioneseca.it