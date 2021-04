Giorni di Pasqua a Barletta, cosa si può fare e cosa no

Nei giorni 3, 4 e 5 aprile tutta Italia, i concomitanza con il fine settimana di Pasqua, diventa zona rossa. Ecco le principali regole da ricordare per evitare di incappare in qualche indesiderata sanzione.Come sempre, è vietato spostarsi da casa se non per motivazioni valide. Però, nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 sarà consentito una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.Chiusi i negozi, eccezion fatta per quelli ritenuti di primaria necessità. Restano chiusi però in questi 3 giorni gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati.Per quanto riguarda l'attività sportiva resta consentita solo se all'aperto e se svolta individualmente in prossimità della propria abitazione. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale. Sono sempre vietati gli assembramenti.In Puglia, in base all'ordinanza n.88, non è possibile raggiungere le seconde case se ubicate in altri comuni (salvo comprovati motivi di necessità). Chiusi ristoranti e bar, possibile asporto o consegna a domicilio e dopo le 18 previsto l'asporto solo con prenotazione. Per cui se volete potete ordinare dal ristorante il pranzo per Pasqua e Pasquetta.Inoltre, nei giorni 4 e 5 aprile (domenica di Pasqua e Pasquetta) sono sospese tutte le attività commerciali consentite dal DPCM del 2 marzo 2021 in zona rossa ad eccezione delle attività di vendita di carburante per autotrazione, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, di fiori e piante, delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie, delle parafarmacie.