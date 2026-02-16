11 foto Giornata di sensibilizzazione su bullismo e cyberbullismo all’istituto “M. D’Azeglio - G. De Nittis”

È stata una giornata intensa e ricca di significato quella del 13 febbraio, quando i genitori degli alunni dell'Istituto Comprensivo "M. D'Azeglio – G. De Nittis" sono stati invitati a partecipare ad un importante incontro di sensibilizzazione dedicato ai temi del bullismo e del cyberbullismo.L'iniziativa, inserita nel progetto Connessi e Sicuri / Empatia Digitale, è stata condotta dalle operatrici dell'Osservatorio Giulia e Rossella, che hanno guidato i presenti in un percorso di riflessione sull'uso consapevole delle tecnologie, sull'importanza del rispetto online e sul valore dell'empatia digitale. L'incontro, fortemente voluto dalla Dirigente scolastica e dalle docenti Referenti del Bullismo e Cyberbullismo, ha visto una partecipazione numerosa e attenta da parte delle famiglie, che hanno seguito con interesse e contribuito attivamente al dialogo.Protagonisti dell'evento sono stati anche gli studenti dell'istituto, che hanno saputo raccontare il loro sapere e le loro esperienze attraverso interpretazioni digitali, drammatizzazioni, canti ed elaborati grafici, offrendo spunti autentici e coinvolgenti sul tema del bullismo e del cyberbullismo. Un momento particolarmente apprezzato, capace di emozionare e far riflettere adulti e ragazzi insieme.L'incontro si è concluso in un clima di entusiasmo e condivisione, confermando l'importanza della collaborazione tra scuola e famiglia nel contrasto a ogni forma di violenza. L'attenzione ora è rivolta al prossimo appuntamento del 19 febbraio, che vedrà nuovamente coinvolti i genitori in un altro incontro formativo nell'ambito del progetto in rete: Spegni il bulletto, clicca sul rispetto. Le attività saranno curate dalla professoressa Francesca Bertolotti, referente per la Puglia dell'Associazione AICS (Associazione Italiana di Prevenzione del Cyberbullismo e del Sexting).L'incontro mira a sensibilizzare e coinvolgere attivamente le famiglie nella prevenzione del fenomeno del Cyberbullismo e sui principali rischi virtuali.