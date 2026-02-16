Giornata di sensibilizzazione su bullismo e cyberbullismo all’istituto “M. D’Azeglio - G. De Nittis”
Giornata di sensibilizzazione su bullismo e cyberbullismo all’istituto “M. D’Azeglio - G. De Nittis”
La città

Giornata di sensibilizzazione su bullismo e cyberbullismo all’istituto “M. D’Azeglio - G. De Nittis”

Genitori e studenti insieme per riflettere sull’uso consapevole delle tecnologie

Barletta - lunedì 16 febbraio 2026 13.56 Comunicato Stampa
È stata una giornata intensa e ricca di significato quella del 13 febbraio, quando i genitori degli alunni dell'Istituto Comprensivo "M. D'Azeglio – G. De Nittis" sono stati invitati a partecipare ad un importante incontro di sensibilizzazione dedicato ai temi del bullismo e del cyberbullismo.

L'iniziativa, inserita nel progetto Connessi e Sicuri / Empatia Digitale, è stata condotta dalle operatrici dell'Osservatorio Giulia e Rossella, che hanno guidato i presenti in un percorso di riflessione sull'uso consapevole delle tecnologie, sull'importanza del rispetto online e sul valore dell'empatia digitale. L'incontro, fortemente voluto dalla Dirigente scolastica e dalle docenti Referenti del Bullismo e Cyberbullismo, ha visto una partecipazione numerosa e attenta da parte delle famiglie, che hanno seguito con interesse e contribuito attivamente al dialogo.

Protagonisti dell'evento sono stati anche gli studenti dell'istituto, che hanno saputo raccontare il loro sapere e le loro esperienze attraverso interpretazioni digitali, drammatizzazioni, canti ed elaborati grafici, offrendo spunti autentici e coinvolgenti sul tema del bullismo e del cyberbullismo. Un momento particolarmente apprezzato, capace di emozionare e far riflettere adulti e ragazzi insieme.

L'incontro si è concluso in un clima di entusiasmo e condivisione, confermando l'importanza della collaborazione tra scuola e famiglia nel contrasto a ogni forma di violenza. L'attenzione ora è rivolta al prossimo appuntamento del 19 febbraio, che vedrà nuovamente coinvolti i genitori in un altro incontro formativo nell'ambito del progetto in rete: Spegni il bulletto, clicca sul rispetto. Le attività saranno curate dalla professoressa Francesca Bertolotti, referente per la Puglia dell'Associazione AICS (Associazione Italiana di Prevenzione del Cyberbullismo e del Sexting).

L'incontro mira a sensibilizzare e coinvolgere attivamente le famiglie nella prevenzione del fenomeno del Cyberbullismo e sui principali rischi virtuali.
11 fotoGiornata di sensibilizzazione su bullismo e cyberbullismo all’istituto “M. D’Azeglio - G. De Nittis”
Giornata di sensibilizzazione su bullismo e cyberbullismo all’istituto “M. D’Azeglio - G. De Nittis”Giornata di sensibilizzazione su bullismo e cyberbullismo all’istituto “M. D’Azeglio - G. De Nittis”Giornata di sensibilizzazione su bullismo e cyberbullismo all’istituto “M. D’Azeglio - G. De Nittis”Giornata di sensibilizzazione su bullismo e cyberbullismo all’istituto “M. D’Azeglio - G. De Nittis”Giornata di sensibilizzazione su bullismo e cyberbullismo all’istituto “M. D’Azeglio - G. De Nittis”Giornata di sensibilizzazione su bullismo e cyberbullismo all’istituto “M. D’Azeglio - G. De Nittis”Giornata di sensibilizzazione su bullismo e cyberbullismo all’istituto “M. D’Azeglio - G. De Nittis”Giornata di sensibilizzazione su bullismo e cyberbullismo all’istituto “M. D’Azeglio - G. De Nittis”Giornata di sensibilizzazione su bullismo e cyberbullismo all’istituto “M. D’Azeglio - G. De Nittis”Giornata di sensibilizzazione su bullismo e cyberbullismo all’istituto “M. D’Azeglio - G. De Nittis”Giornata di sensibilizzazione su bullismo e cyberbullismo all’istituto “M. D’Azeglio - G. De Nittis”
  • eventi
Altri contenuti a tema
Barletta tappa del tour estivo di Madame Attualità Barletta tappa del tour estivo di Madame L'artista si esibirà il 25 agosto
Puglia Village, il 2025 della svolta: shopping, turismo e territorio al centro della strategia Speciale Puglia Village, il 2025 della svolta: shopping, turismo e territorio al centro della strategia Il villaggio si propone come hub internazionale extra +73% di transizioni, +62% dei volumi tax free e flussi da oltre 90 paesi
"L'universo di Cristiana": la mostra dell'artista barlettana Papeo Eventi "L'universo di Cristiana": la mostra dell'artista barlettana Papeo Sarà visitabile nella Chiesa di San Michele il 14 e 15 febbraio
1 4 febbraio 1459: l'incoronazione di Ferdinando I d’Aragona a Barletta 4 febbraio 1459: l'incoronazione di Ferdinando I d’Aragona a Barletta L'intervento di Francesco Pinto: «Un evento storico da ricordare»
A Barletta arrivano “I Circoli del Perché”: un dialogo tra generazioni nell’era dei social Eventi A Barletta arrivano “I Circoli del Perché”: un dialogo tra generazioni nell’era dei social L'incontro si svolgerà venerdì 6 febbraio
Riforma della magistratura: a Barletta un incontro pubblico di Rete Civica Barletta e Libera Attualità Riforma della magistratura: a Barletta un incontro pubblico di Rete Civica Barletta e Libera Si svolgerà martedì 3 febbraio
Al via a Barletta "L'educazione è una cosa del cuore": una partica di calcio parrocchiale Eventi Al via a Barletta "L'educazione è una cosa del cuore": una partica di calcio parrocchiale L'appuntamento è per questa sera alle ore 20
"La Corsa di Miguel": domani a Barletta il seminario di presentazione del progetto Attualità "La Corsa di Miguel": domani a Barletta il seminario di presentazione del progetto Un'attività tesa a divulgare i valori e l' importanza dello sport nella vita quotidiana
Mercato settimanale, giovedì 19 febbraio sit-in del Comitato vie Donizetti e Rossini a Palazzo di Città
16 febbraio 2026 Mercato settimanale, giovedì 19 febbraio sit-in del Comitato vie Donizetti e Rossini a Palazzo di Città
BIT Milano, Calabrese e Cardone: «Barletta pronta a spiccare il volo nel 2026»
16 febbraio 2026 BIT Milano, Calabrese e Cardone: «Barletta pronta a spiccare il volo nel 2026»
Casa rifugio Fior di Loto, Coalizione Civica: «Il sindaco passi dalle parole ai fatti»
16 febbraio 2026 Casa rifugio Fior di Loto, Coalizione Civica: «Il sindaco passi dalle parole ai fatti»
Fogna bianca nella zona 167 di Barletta, che fine ha fatto il progetto?
16 febbraio 2026 Fogna bianca nella zona 167 di Barletta, che fine ha fatto il progetto?
Ferrandina-Barletta 0-2, ovvero l'elogio della normalità
16 febbraio 2026 Ferrandina-Barletta 0-2, ovvero l'elogio della normalità
Silvano Dibitonto e l’evoluzione della fotografia da cerimonia
16 febbraio 2026 Silvano Dibitonto e l’evoluzione della fotografia da cerimonia
Ferrandina-Barletta 0-2, le pagelle del match
16 febbraio 2026 Ferrandina-Barletta 0-2, le pagelle del match
Cialde in Città: i 4 punti di riferimento a Barletta per chi ama il vero caffè
16 febbraio 2026 Cialde in Città: i 4 punti di riferimento a Barletta per chi ama il vero caffè
"No al DDL sulla violenza sessuale " in piazza, a Barletta, la Cgil Bat
15 febbraio 2026 "No al DDL sulla violenza sessuale" in piazza, a Barletta, la Cgil Bat
La MaDa trascina il Barletta, Ferrandina battuto 2-0 e secondo posto in classifica
15 febbraio 2026 La MaDa trascina il Barletta, Ferrandina battuto 2-0 e secondo posto in classifica
© 2001-2026 BarlettaViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
BarlettaViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.