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Giornata del Made in Italy, il programma delle celebrazioni a Barletta

Appuntamento martedì 31 marzo

Barletta - sabato 28 marzo 2026 Comunicato Stampa
In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, istituita per il 15 aprile, la città di Barletta sarà tra le prime in Italia ad anticiparne le celebrazioni, organizzando una giornata dedicata martedì 31 marzo 2026. L'iniziativa rappresenta un momento di grande rilevanza per il territorio: Barletta si conferma infatti il primo Comune a promuovere eventi concreti e partecipati, coinvolgendo istituzioni, imprese e mondo della scuola nella valorizzazione delle eccellenze produttive locali. L'evento, promosso con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Comune di Barletta, si articolerà in due momenti principali.

Sessione mattutina (ore 9:00 – 12:00)
Protagonisti saranno gli studenti degli Istituti "Cassandro-Fermi-Nervi" e "I.P. Archimede", che visiteranno alcune tra le più rappresentative aziende del territorio – tra cui Cofra, Maffei e Perina – per conoscere da vicino i processi produttivi, le competenze e le tradizioni che rendono il Made in Italy un modello di qualità riconosciuto a livello internazionale.
Sessione pomeridiana (ore 16:00 – 18:00)
Presso la Sala Rossa del Castello di Barletta si terrà una tavola rotonda con la partecipazione di istituzioni, imprenditori e rappresentanti del mondo della scuola.
Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del Sindaco di Barletta, dott. Cosimo Damiano Cannito, del Presidente del Consiglio Comunale e Consigliere regionale della Puglia, avv. Marcello Lanotte, e dell'Assessore alle Attività Produttive, avv. Giuseppe Dileo. Interverrà inoltre l'avv. Stella Mele, in rappresentanza dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

La giornata sarà arricchita dai videomessaggi del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e del Segretario della Commissione Industria del Senato, sen. Dario Damiani. L'iniziativa si inserisce nel quadro delle finalità della Giornata Nazionale del Made in Italy, che mira a:
- riconoscere al Made in Italy il ruolo sociale e il contributo allo sviluppo economico e culturale del Paese, anche in relazione al suo patrimonio identitario;
- responsabilizzare l'opinione pubblica nella tutela del valore e delle qualità peculiari delle opere e dei prodotti italiani;
- sensibilizzare i giovani verso le professioni artigianali e creative legate alle eccellenze della manifattura nazionale.
Relazionerà il dott. Francesco Paolo Vania del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Seguiranno gli interventi di autorevoli rappresentanti del mondo imprenditoriale e formativo: Ruggiero Cristallo (Presidente Assinpro), Giuseppe Cortellino (Amministratore Cofra), Elio Palumbieri (Consulente legale Pastificio Maffei), Giuseppe Perina (Amministratore Caseificio Perina), la d.ssa Annalisa Ruggeri (Dirigente I.T.E.T. "Cassandro-Fermi-Nervi") e la d.ssa Anna Ventafridda (Dirigente I.P. "Archimede").
A moderare l'incontro sarà Francesco Zagaria.

L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per rafforzare il legame tra scuola, imprese e istituzioni, promuovendo una visione condivisa di sviluppo fondata su qualità, innovazione e identità territoriale. Un momento di confronto e crescita che intende valorizzare il patrimonio produttivo locale e contribuire alla diffusione della cultura del Made in Italy come leva strategica per il futuro del Paese.
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