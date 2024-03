Frantoio Paparella: un viaggio di sapore e tradizione da Barletta al Foodex Japan 2024

Un viaggio lungo oltre un secolo, iniziato nel 1891 a Barletta, porterà Frantoio Paparella, uno dei più prestigiosi produttori di olio extra vergine di oliva, a esibire la sua eccellenza al

Sin dalla sua fondazione, Frantoio Paparella si è dedicato con passione e impegno alla produzione di un olio extra vergine di oliva di altissima qualità. Questo impegno si traduce in LÓLIO, un marchio che rappresenta una gamma prodotti pura espressione del terroir di Barletta, dove il clima, il suolo e la maestria artigianale si fondono perfettamente.

L'evento, che avrà luogo dal

La gamma di prodotti che Frantoio Paparella presenterà al FOODEX a marchio LÓLIO è una vera e propria esplorazione sensoriale: dal Monocultivar Coratina, famoso per il suo gusto robusto e le proprietà benefiche, a blend più delicati e fruttati, tutte espressioni dell'unicità del territorio pugliese. Tra i prodotti più innovativi c'è anche l'

L'evento sarà anche un'occasione per promuovere il turismo enogastronomico in Puglia, invitando il pubblico a scoprire le bellezze e le tradizioni di Barletta e dei suoi dintorni. La presenza di Frantoio Paparella a Tokyo si configura come un ponte culturale ed enogastronomico tra l'Italia e il Giappone.

Con una storia radicata nella tradizione e uno sguardo rivolto al futuro, Frantoio Paparella si appresta a conquistare il FOODEX JAPAN 2024, portando il gusto autentico dell'olio extra vergine di oliva di Barletta nel cuore dell'Asia.

Foodex Japan 2024, la rinomata fiera internazionale del cibo a Tokyo. L'evento, che avrà luogo dal 5 all'8 marzo 2024, rappresenta un'opportunità straordinaria per Frantoio Paparella di presentare il proprio olio a un pubblico internazionale, in un paese in cui la cultura e il gusto per l'autentica cucina italiana sono in forte espansione. La partecipazione a questa fiera è una tappa cruciale nella strategia di crescita dell'azienda, mirata a rafforzare la sua presenza nel mercato asiatico. Michele Paparella, Brand Manager di Frantoio Paparella, condivide la sua visione: "Siamo entusiasti di portare a Tokyo un pezzo della nostra storia e della nostra terra. L'olio extra vergine di oliva non è solo un prodotto, ma il racconto di una tradizione che si rinnova. Rappresentare Barletta e l'Italia in questo prestigioso contesto è per noi motivo di grande orgoglio." Tra i prodotti più innovativi c'è anche l'olio extra vergine di oliva aromatizzato al Wasabi, un prodotto frutto di una sinergia tra aziende barlettane e che lancia un messaggio di dialogo tra la cultura Italiana e quella Giapponese.