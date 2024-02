Fondazione Disfida di Barletta, Mennea: «Valore aggiunto per la promozione dell'evento»

"La Disfida di Barletta è un evento che deve vivere per tutto l'anno pertanto credo che lo strumento dell'omonima Fondazione che di recente abbiamo varato all'unanimità come Regione Puglia possa essere un valore aggiunto tecnico che persegua questo obiettivo. Affermo questo tanto in previsione dell'arrivo del 13 febbraio, ripensando a quello che avvenne nel 1503 nel celeberrimo scontro tra italiani e francesi, quanto rispetto a quello che sta avvenendo a Milano alla la Bit – Borsa internazionale del Turismo – dove la Puglia è protagonista anche grazie ad eventi come la Disfida di Barletta che fu incardinata nella cultura italiana dal romanzo di Massimo D'Azeglio". Così Ruggiero Mennea, capogruppo di Azione in Consiglio Regionale e vice commissario in Puglia.E poi: "Mi sia consentito di sottolineare che la Disfida di Barletta, anche grazie allo strumento della Fondazione, è innegabile che debba considerarsi come un moltiplicatore turistico ed economico capace di attrarre e generare ricchezza per i nostri territori. Sarà molto importante non lasciare nulla al caso, come mi sembra che sia avvenuto in passato, puntando le attenzioni ed energie culturali e i finanziamenti che già la Puglia ha messo a disposizioni e quelli da pretendere per un evento del genere sulla valorizzazione del patrimonio culturale di questo grande evento. Non ho dubbi che potremo costruire grandi progetti recuperando quel tempo che si è perso da quando fu varata una idea simile nel Comune di Barletta. Sono disponibile, proprio nell'ottica di un dialogo completo che ha visto la nascita della Fondazione venire alla luce con voto unanime, a lavorare in sinergia con tutti".