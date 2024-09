Festa provinciale dell'Unità Pd Bat, appuntamento ad Andria dal 27 al 29 settembre

"Costruire l'alternativa". Da venerdì 27 settembre a domenica 29 settembre Largo Torneo ad Andria (zona stadio) ospiterà la festa provinciale dell'Unità promossa dal Pd Bat. Di seguito una dichiarazione della segreteria provinciale e il programma della tre giorni."Dalle tematiche del territorio passando per l'Europa fino ad arrivare al dibattito sui diritti. Da venerdì 27 settembre a domenica 29 settembre la comunità del Partito Democratico della Bat si riunirà ad Andria per quella che sarà una grande occasione di discussione e confronto. "Costruire l'alternativa" al governo delle destre è l'obiettivo di un percorso che deve partire dal basso, dal coinvolgimento dei cittadini. Il bene comune deve tornare al centro degli interessi di una politica troppo spesso elitaria e staccata dalle reali esigenze della cittadinanza. Vi aspettiamo ad Andria per tre giorni da trascorrere insieme all'insegna del dialogo".Venerdì 27 settembre:Ore 18:00 - PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMAa cura del Segretario Comunale Andria Giovanni Addario e della Segreteria Provinciale PD BATOre 18:30 - IL GOVERNO DEL TERRITORIOModera: SANTA SCOMMEGNA Cons. Comunale PDPartecipano i Presidenti di ProvinciaBARLETTA-ANDRIA-TRANI: BERNARDO LODISPOTOPROVINCIA DI BRINDISI: ANTONIO MATARELLIPROVINCIA DI FOGGIA: GIUSEPPE NOBILETTIPROVINCIA DI LECCE: STEFANO MINERVAPROVINCIA DI TARANTO: RINALDO MELUCCIOre 20:00 - LE RAGIONI DELL'EUROPAIl giornalista Telenorba ANTONIO PROCACCIintervista ANTONIO DECARO, Europarlamentare S&DOre 21:00 - MUSICAGruppo Musicale LARSENSabato 28 settembre:Ore 18:00 - CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE: LA LEGGE REGIONALE CONTRO LA TRANSOMOFOBIAAVV. ANTONIO GORGOGLIONE Resp. Enti Locali BATAVV SHADY ALIZADEH Avvocata e attivista nel movimento "Donne, vita, libertà"Dialogano con: PAOLO CAMPO Capogruppo PD Regione Puglia e i Giovani Democratici BATOre 19:00 - AUTONOMIA E PREMIERATO, LE RIFORME SBAGLIATEIl giornalista Telesveva ROBERTO STRANIEROdialoga con VINCENZO DE LUCA Presidente Regione CampaniaOre 21:00 - SPETTACOLOEsibizione scuola di ballo HOUSE OF POWERFULDomenica 29 settembre:Ore 18:00 - NON SIAMO LE SOLITE……ANTONELLA CUSMAI Vice Segretaria PD BATdialoga con:LUCIA PARCHITELLI Cons. Regionale,Presidente VI Commissione Regione PugliaDANIELA MAIORANO Cons. Comunale PD AndriaROSA CASCELLA Cons. Comunale, Capogruppo PD BarlettaIRENE CONRACCHIA Trani Cons. Comunale e Pres. Prov. PDROSA SUPERBO Cons. Comunale Minervino MurgeTIZIANA DE PASQUALE Cons. Comunale TrinitapoliANGELA LUDOVICO Cons. Comunale Provinciale SpinazzolaELISABETTA MASTROTOTARO Cons. Comunale BisceglieCINZIA PETRIGNANO Cons. Comunale e Ass. San FerdinandoDAMATO GRAZIA Cons. Comunale e Ass. Margherita di SavoiaOre 19:00 - IL VALORE DEI SINDACI NELLA NOSTRA DEMOCRAZIALa giornalista Antennasud MARIA FIORELLA dialoga con:SINDACO DI BARI: VITO LECCESESINDACA DI ANDRIA: GIOVANNA BRUNOSINDACO DI BISCEGLIE: ANGELANTONIO ANGARANOSINDACO DI MARGHERITA DI SAVOIA: BERNARDO LODISPOTOSINDACA DI SAN FERDINANDO: ARIANNA CAMPOREALESINDACO DI TRANI: AMEDEO BOTTAROOre 20:00 - SALUTI FINALISegretario Regionale PD DOMENICO DE SANTISSegretario Provinciale PD LORENZO MARCHIO-ROSSIAssessore Regionale DEBORA CILIENTOConsigliere Regionale FILIPPO CARACCIOLOOre 21:00 - MUSICAI SOTTOSUONO