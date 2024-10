Pd Bat, Lorenzo Marchio Rossi: “Buon lavoro al nuovo assessore regionale alla Sanità del PD Raffaele Piemontese”

"Il Partito Democratico della Bat augura un buon lavoro al neo assessore regionale alla sanità del Pd Raffaele Piemontese ed esprime la propria soddisfazione per l'ingresso nel governo regionale di Fabiano Amati che assume la delega al bilancio. La nomina di Amati, consigliere ex Partito Democratico, sancisce l'entrata nella coalizione di governo di centrosinistra pugliese di Azione, partito del quale dobbiamo invece stigmatizzare il comportamento assunto sul territorio". Così il segretario del Partito Democratico della Bat, Lorenzo Marchio Rossi."Con la nomina di Raffaele Piemontese - affermano i dem - siamo certi che la sanità sia in buone mani così come lo è stato il bilancio della Regione Puglia in questi anni. Siamo certi che sarà rivolta la giusta attenzione alle esigenze del nostro territorio. Sappiamo di avere un interlocutore serio e attento con il quale confrontarci su temi di grande rilevanza come i cantieri per la costruzione dei nuovi ospedali di Andria e del Nord Barese così come su tutte le tematiche relative alla salute. Un interlocutore serio, preparato e di sicuro affidamento è anche Fabiano Amati. La sua esperienza e le sue capacità sono un bagaglio importante per la nostra regione e per il nostro territorio. Come detto, il suo ingresso in giunta sancisce l'entrata di Azione nella coalizione di centrosinistra a livello regionale e questo rende ancor più in controtendenza ciò che sta avvenendo nella nostra provincia"."Azione - affermano i dem - è rappresentata nella giunta comunale di centrodestra a Barletta con l'ingresso del segretario cittadino da tempo richiesto dal coordinatore regionale del partito nonchè consigliere regionale del territorio. Anche ad Andria Azione rivolge i suoi orientamenti al centrodestra. Questo non è accettabile. Certi delle sue capacità, della sua coerenza e della sua rettitudine chiediamo a Fabiano Amati, per noi interlocutore più serio e affidabile di quelli locali, di intervenire per chiarire meglio le posizioni del suo partito sul territorio"