Festa provinciale dell'Unità ad Andria, seconda serata con il presidente della Campania Vincenzo De Luca

Dopo il grande successo di pubblico della prima serata con la partecipazione dei sindaci dei capoluoghi della Bat con il presidente della provincia e dell'europarlamentare PD Antonio Decaro (foto in allegato), torna questa sera in largo Torneo ad Andria la festa provinciale dell'Unità con il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.Si comincia alle ore 18 con il responsabile enti locali del Pd Bat Antonio Gorgoglione e Shady Alizadeh, avvocatessa e attivista del movimento "Donne, vita, libertà" che dialogheranno con il capogruppo PD in Regione Puglia e i giovani democratici della Bat sul tema "Contro la violenza di genere: la legge regionale contro la transomofobia".Alle 19 sarà la volta del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che dialogherà co il giornalista di Telesveva Roberto Straniero su "Autonomia e premierato, le riforme sbagliate".Alle 21 la chiusura con l'esibizione della band House of Poweful.