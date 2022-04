FESR-FSE + 2021-2027, oltre 5 miliardi e 500 milioni di euro per la Puglia

"Una programmazione precisa e lungimirante. La proposta di Programma Regionale FESR (fondo europeo sviluppo regionale) FSE+ (fondo sociale europeo plus) 2021-2027 con cui si avvia il negoziato formale con la Commissione europea, rappresenta il frutto di un percorso condiviso e improntato alla crescita della nostra regione. Oltre 5 miliardi e 500 milioni di euro saranno investiti al meglio". Così, il consigliere regionale e presidente del gruppo PD Filippo Caracciolo."La proposta presentata in giunta - afferma Caracciolo - arriva dopo un dialogo approfondito con sindaci, cittadini e soggetti del partenariato istituzionale ed economico-sociale che animano le comunità pugliesi. Questo indirizzo, fortemente voluto dal presidente Emiliano, è stato condiviso dal gruppo PD che ha supportato in maniera convinta questa scelta"."Gli investimenti dei prossimi anni - prosegue Caracciolo - saranno decisivi per la crescita di un sistema produttivo che puntando su sostenibilità ambientale e digitalizzazione dovrà favorire la crescita dell'occupazione, in particolar modo quella giovanile e femminile"."Gli investimenti dei fondi FESR-FSE + rafforzeranno le scelte che stanno orientando anche la spesa comunitaria e nazionale straordinaria attivata per rispondere alla pandemia attraverso il Next Generation EU e il Piano nazionale di ripresa e resilienza. La Puglia - conclude Caracciolo - è pronta a guardare al futuro con ottimismo".