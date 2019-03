Ieri pomeriggio gli agenti della Polizia Ferroviaria di Barletta, in servizio di prevenzione reati nella Stazione F.S. di Barletta, sono intervenuti a bordo di, in quanto era stata segnalata la presenza di unSul posto, gli agenti hanno preso contatti con l'anziano e, dopo averlo rassicurato, si sono fatti raccontare quello che gli era capitato. L'uomo ha riferito che, poco prima,, prelevando i soldi dall'interno della tasca del pantalone dove custodiva altro contante, manovra, quest'ultima, che non è sfuggita alla donna. Infatti, la stessa, dopo essersi seduta accanto a lui, con destrezza gli ha sfilato il denaro dalla tasca, tentando, poi, di allontanarsi. La donna, però, a seguito della descrizione fatta dalla vittima e da altri passeggeri, è stata rintracciata sul treno dagli agenti e identificata perNel corso del controllo di polizia, nella borsa della donna è stata rinvenuta la somma di 195 euro, provento del furto, nonchée denunciato dalla vittima ai Carabinieri di Favaro Veneto (VE).Al termine dell'attività, gli agenti hanno restituito i 195 euro all'anziano, mentre il telefono è stato sequestrato per il prosieguo delle indagini.La donna è stata tratta in arresto e ristretta presso la Casa Circondariale di Trani. Questa mattina, è stata processata con rito abbreviato presso il Tribunale di Trani e, da scontare in carcere.