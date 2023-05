Esenzione Imu e Tari in via Andria e Callano, il Pd: «In consiglio l’ennesima farsa»

«Sulla delibera che prevede l'esenzione da Imu e Tari per i proprietari di immobili di via Callano e via Andria è andato in scena l'ennesimo teatrino della amministrazione Cannito». Così il gruppo consiliare del Pd al termine del consiglio comunale odierno.«Un provvedimento importante, vitale per i proprietari e i residenti della zona, danneggiati dai ritardi, dai rinvii, dalla lungaggine, nei lavori per la soppressione dei passaggi a livello di via Andria e via Vittorio Veneto. Il testo proposto dalla maggioranza prevede l'esenzione dal pagamento di Imu e Tari solo per le famiglie i cui immobili si affacciano direttamente sul cantiere in oggetto: in base a quel testo, solo una decina di famiglie avrebbero usufruito di tale agevolazione. Come gruppo consiliare del PD avevamo preparato un emendamento che prevede l'estensione a tutti i residenti della zona interessata della stessa esenzione, poiché anche queste famiglie sono state colpite dai danni derivanti dai lavori del cantiere. Come già accaduto in altri frangenti, la maggioranza che sostiene Cannito ha strozzato il dibattito. In un momento di assenza dall'aula dei rappresentanti delle opposizioni, il consigliere di maggioranza Antonucci ha chiesto ed ottenuto che il provvedimento fosse dato per letto consentendo la sua approvazione in tutta fretta. Impedendo di fatto alla opposizione di presentare emendamenti e discutere del provvedimento. Una forzatura inaccettabile, un attentato al dibattito e alla partecipazione democratica.Il Sindaco Cannito si è affrettato, more solito, a rivendicare l'approvazione del provvedimento come un suo grande successo personale. Omettendo, ovviamente, il dato rilevante del piccolissimo numero di famiglie interessate dalla esenzione. Per questa ragione, come gruppo del PD, abbiamo protocollato comunque il nostro emendamento.E a fronte dell'ennesimo abuso della maggioranza, abbiamo protocollato via PEC, assieme a tutte le forze di opposizione, anche la richiesta di istituzione di una commissione di inchiesta sui lavori di superamento dei passaggi a livello di via Andria e via Vittorio Veneto. La città merita chiarezza e verità: su questo sfidiamo Cannito e la sua maggioranza, dopo l'ennesimo vergognoso episodio in Consiglio comunale, e non intendiamo arretrare nemmeno di un millimetro».