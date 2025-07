Emilio Serlenga nuovo direttore della Medicina trasfusionale del "Dimiccoli" di Barletta

Il dott. Emilio Maria Serlenga, già Direttore del Dipartimento di Medicina Trasfusionale dell'Asl Taranto e del Servizio Immunotrasfusionale del Presidio Ospedaliero Centrale "SS. Annunziata" di Taranto, è il nuovo Direttore dell'Unità Operativa Complessa di Medicina Trasfusionale del Dimiccoli di Barletta.Dopo la Laurea in Medicina e Chirurgia ottenuta presso l'Università degli Studi di Bari e la successiva specializzazione in Ematologia Generale, il dott. Serlenga - il quale può vantare una corposa attività in qualità di autore e co-autore di numerose pubblicazioni scientifiche - ha partecipato a corsi sulla Valutazione Esterna di Qualità ed ha completato nel 2019 il corso di formazione manageriale della Regione Puglia.Serlenga, componente dell'organismo di coordinamento regionale per la Rete Trasfusionale e delegato regionale della Società italiana di Medicina Trasfusione e Immunoematologia, negli anni ha contribuito alla definizione degli obiettivi di budget delle Unità Operative in cui era inserito, alla stesura delle procedure di gara e alla loro valutazione, alla gestione dei rapporti con le Associazioni di volontariato, sviluppando rapporti di collaborazione proficui.Dal 2011 al 2015 Responsabile della Sezione Trasfusionale di Trani, il dott. Serlenga è stato già dirigente medico dal 1988 al 2017 presso l'Asl Bt.